O gelişme, Cem Küçük'ü şaşkına çevirdi: Nasıl oluyor da bu iki isim yan yana geliyor, biri bunu izah etsin

Cem Küçük, Sezgin Baran Korkmaz’ın İlhan Cihaner hakkında ortaya attığı "FETÖ Borsası" iddiasını ele aldı. Küçük, muhalif medyanın bu iddiaları görmezden geldiğini ve İlhan Cihaner’e yönelik suçlamaların araştırılmadığını söyledi. FETÖ ile bağlantılı iş adamlarının avukatlığını yapan isimlerin çoğunun Kemalist avukatlar olduğunu ifade eden Küçük, bu ilişkilerin sorgulanması gerektiğini belirtti. Cem Küçük, yargının bu iddialar karşısında gerekli adımları atmasını istedi. İşte Küçük'ün Türkiye gazetesindeki dikkat çeken yazısı:

"Sezgin Baran Korkmaz’ın iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Muhalifler Korkmaz’ın sadece işlerine gelen kısmını alıyor. Bence en önemli iddiası görmezden geliniyor. O da İlhan Cihaner’in "FETÖ Borsası" iddiası.

Sezgin Baran Korkmaz FETÖ davasında Yalçın Ayaslı’nın avukatlığını Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Milletvekili İlhan Cihaner’in yaptığını belirterek, "Savcılık, Bakırköy’den gelen yazının FETÖ’deki dosyadan takipsizlik kararının nasıl çıkarıldığına bakacak. İşte 2 milyon dolar orada yatıyor. Mustafa Ateş’in banka hesaplarına bakın. Mustafa Ateş ve ortağı İlhan Cihaner… Cihaner eskiden millete ‘Bana rakı balık ısmarlayın’ diye kapı kapı gezerken, şimdi millete o ısmarlıyor. Hepsinden haberdarım. İstihbaratım geniş. Bırakır mıyım ben onları... Avukat arkadaşımda 78 sayfa kendi aralarındaki iç WhatsApp yazışmaları var. Tamamiyle bunların 25 yıl hapisten çıkmamasını sağlayacak yazışmalar..." dedi.

Önce bir geriye dönelim. 15 Temmuz’dan sonra yargılanan FETÖ’cü iş adamlarının avukatlığını Kemalistler yaptı. Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın, Serkan Günel, Turgut Kazan ve Aslı Kazan FETÖ’cü zengin iş adamlarının davalarına bakıyorlardı. Zamanında neden FETÖ’cü iş adamlarının avukatlığını yapıyorsunuz dediğimizde, “Ama onların da savunmaya ihtiyacı var” diyorlardı. Bir tane savundukları fakir FETÖ’cü yoktu.

Kemalist avukat Kazım Yiğit Akalın, FETÖ borsasından tutuklandı. Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberinden okuyalım:

“Akalın'ın FETÖ borsasını nasıl ilmek ilmek kurduğu ayrıntılarıyla ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ayrıntılarına göre; soruşturma ünlü bir bilişim şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı G.Ç.'nin savcılığa gelerek ihbar etmesiyle başladı.

G.Ç, savcılığa gelerek, babası Ş.Ç.'nin geçtiğimiz kasım ayında FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmak istediğini anlattı. Devamında ise, babasının Covid-19'a yakalanması nedeniyle gözaltına alınmadığı, daha sonra geçtiğimiz ocak ayında ise kendi avukatları olan Mehmet Asım İplikçioğlu'nun kendilerine 'Dosyada gizlilik kararı var. Bilgi alamıyoruz. Ancak bir gelişme olduğunda haber vereceğim' dediğini aktardı.

Geçtiğimiz mart ayında Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nun ofislerine gelerek 'bir şahıs bana ulaştı. Dosya içeriği ile ilgili bilgiler verdi' dediğini söyledi. G.Ç, devamında avukatın kendisine bu aracı sayesinde babası Ş.Ç.'yi ifade verdikten sonra serbest bırakabileceklerini ancak bunun karşılığında 150 bin dolar para istediklerini belirtti.

İş insanı G.Ç. babası için yapılan söz konusu teklif üzerine harekete geçerek savcılığa ihbarda bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada kurulan organizasyonda, organizatörün, Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın olduğu belirlendi.

Savcılık 2 şüpheli avukatla ilgili başlattığı soruşturmayı genişletti. Akalın'ın irtibatlarına yönelik teknik takip ve HTS incelemesinde bulunuldu. Akalın'ın 4 kişi ile daha irtibatı belirlendi. Savcılık bu tespitler üzerine 6 kişilik FETÖ borsası şebekesine operasyon düzenledi.”

Gördüğünüz gibi Kemalist avukatlardan FETÖ borsasından tutuklanan bile var. Sezgin Baran Korkmaz eski CHP vekili ve başsavcı İlhan Cihaner hakkında da böyle bir iddia da bulunuyor.

Muhalif medya Korkmaz’ın her iddiasını doğru kabul ediyor ama İlhan Cihaner kısmını görmüyor. Soruşturulsun denmiyor. İyice bakılsın denmiyor. Şayet böyle bir iddia hükûmete yakın bir isim olsaydı balıklama atlarlardı.

Hadi bize inanmıyorsunuz. 15 Ağustos 2023 tarihli OdaTV’den okuyalım:

“Yalçın Ayaslı, FETÖ’cü ve MHP kaset kumpası ile gazeteci Haydar Meriç cinayetindeki kilit isim Faruk Bayındır’ın ortağı… Yalçın Ayaslı’nın avukatı ise 15 Temmuz darbe girişimcinden sonra tutuklanan fakat daha sonra takipsizlik kararı verilen eski Yargıtay üyesi Mustafa Ateş… Mustafa Ateş ise eski CHP milletvekili İlhan Cihaner’le aynı hukuk bürosunu yönetiyor.”

Nasıl oluyor da bu iki isim yan yana geliyor. Biri bunu izah etsin!.."