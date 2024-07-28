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Medya O gelişme Ahmet Hakan'ı resmen çılgına çevirdi! O konuda bana yan gözle bile bakanın alnını karışlarım
Medya

O gelişme Ahmet Hakan'ı resmen çılgına çevirdi! O konuda bana yan gözle bile bakanın alnını karışlarım

Yeniakit Publisher
2024-07-28 14:10:00 -
O gelişme Ahmet Hakan'ı resmen çılgına çevirdi! O konuda bana yan gözle bile bakanın alnını karışlarım

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, sokakta kedi ve köpek besleyenlere ceza verileceği yönündeki yorumları eleştirdi. Hakan, komisyondan çıkan yasanın yanlış yorumlandığını ve kışkırtıcı sonuçlara ulaşıldığını belirtti. Yazısında, bu tür yorumlara inanmadığını ifade eden Hakan, sokakta hayvan beslemenin ceza gerektirmeyeceğini savundu. Hakan, yasadan bir köpek katliamı çıkmayacağını vurguladı. Ahmet Hakan, özetle şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, sokakta kedi ve köpek besleyenlere ceza verileceği yönündeki yorumları eleştirdi. Hakan, komisyondan çıkan yasanın yanlış yorumlandığını ve kışkırtıcı sonuçlara ulaşıldığını belirtti. Yazısında, bu tür yorumlara inanmadığını ifade eden Hakan, sokakta hayvan beslemenin ceza gerektirmeyeceğini savundu. Hakan, yasadan bir köpek katliamı çıkmayacağını vurguladı. Ahmet Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Sokakta köpek besleyenlere ceza verilecekmiş.

Sokakta kedi besleyenlere ceza verilecekmiş.

Komisyondan çıkan yasayı alıyorlar ellerine… Zorluyorlar da zorluyorlar, çekiştiriyorlar da çekiştiriyorlar, yorumluyorlar da yorumluyorlar. Ve böyle kışkırtıcı sonuçlara ulaşıyorlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hiç inanmıyorum bu tür yorumlara.

Sokakta gördüğüm kedi ve köpeğe bir parça gıda verdiğim için bana yan gözle bile bakanın alnını karışlarım.

Yasadan, yasanın olası yorumlanış biçimlerinden falan bir köpek katliamı çıkmaz."

 

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