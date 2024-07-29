O gelişme, Ahmet Hakan'ı resmen çileden çıkardı: Bıktık artık şu bağnazlıktan

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşe yazısında Yunanistan'daki bağnazların Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseline tepki gösterdiğini belirtti. Hakan, belgeselde KKTC'nin haritada gösterilmesinin Yunanistan'da rahatsızlık oluşturduğunu yazdı. Bu tür bağnazlıkların ve egoizmin artık sıkıcı hale geldiğini ifade eden Hakan, bu tür tavırların Türk-Yunan ilişkilerine zarar verdiğini vurguladı. Hakan, şunları kaydetti:

"Bir Alman kanalında Kıbrıs Barış Harekâtı’nı anlatan belgesel yayınlanmış.

Belgeselde doğal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, haritada gösterilmiş.

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Vay efendim siz misiniz haritada KKTC’yi gösteren.

Yunanistan’daki bağnazlar hop oturup hop kalkıyormuş.

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Ben artık çok sıkıldım şu bağnazlıktan, şu şımarıklıktan, şu Türk’e zırnık koklatmamaya yeminli egoizmden.

Vallahi sıkıldım, vallahi bunaldım."