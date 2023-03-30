O gelişme, Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'yu panikletti! Sakin ol şampiyon

Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'ndan gelen çağrılara rağmen cumhurbaşkanı adaylığından çekilmemesinin AK Parti ile MHP başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın işine yaradığını belirtti.

İnce'nin tavrından fazlasıyla ürktüğü belli olan Koru, kişisel web sitesinde yayınlanan yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bizde ve başka ülkelerde Muharrem İnce’ye benzeyen özelliklere sahip siyasiler son nefeslerine kadar iddialarından vazgeçmiyorlar. O da vazgeçmeyecektir.

Seçim sürecinde de iktidara yüklenmek yerine aslında kendisine yakın olan muhalefete muhalefet edecektir.

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Onun muhalefetteki hedefinin, AK Parti veya MHP olmadığı, vaktiyle içerisinde yer aldığı ve halen yakın arkadaşlarının bulunduğu CHP olduğu görülürse buna şaşırmamak gerekir.

Millet İttifakı’ndan oy çalmada başarılı olur mu İnce? Olabilir elbette. Ancak, İnce ve partisini kendilerine ve adaylarına daha az, rakip ittifaka - Cumhur İttifakı’na- daha fazla zarar verecek bir kulvara sevk etmenin yolunu bulabilir Millet İttifakı… Kılıçdaroğlu’nu çeşitli sebeplerle benimsemekte zorlanan seçmenini yeniden CHP etrafında kenetlendirmeyle sonuçlanacak bir çalışma, İnce’yi ve partisini, Cumhur İttifakı’na muhalefete sevk etmeye yarayabilir.

Muhafazakar kesimden ve AK Parti seçmeni olduğu halde gidebileceği yeni bir adres arayan, CHP etrafında oluşmuş ittifaka ve onun adayına oy vermekte zorlanan seçmen kitlesinin, yeniden AK Parti’ye ve adayına dönmesi yerine, öylelerinin ilgi gösterebileceği bir adres haline dönüşebilir Memleket Partisi ve Muharrem İnce.

Bunu sağlamak Millet İttifakı’na düşüyor."