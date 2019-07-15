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O geceyi anlattı: Alçaklar suikaste 53.500 mermiyle gitti

15 Temmuz hain darbe girişiminde İzmir Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Celal Uzunkaya, “Suikast timi Başkan Erdoğan’ın oteline 53 bin 500 mermiyle gitti” dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
O geceyi anlattı: Alçaklar suikaste 53.500 mermiyle gitti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece yaşananları anlattı. O dönem İzmir Emniyet Müdürü olan Celal Uzunkaya, gelen ilk bilgiler üzerine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, MİT Bölge Başkanı ve İl Jandarma Komutanı ile hızlıca bir durum tespiti yaparak acil planlamaya giriştiklerini ve ilk saatlerden itibaren darbeci hainlere karşı net bir duruş ortaya koyduklarını söyledi.

Çiğli en kritik yerdi

15 Temmuz öncesinde, 17-25 aralık sonrası örgütün İzmir'deki faaliyetleri ve ülkeye yayılan çalışmaları kapsamında 22 ayrı operasyon yaptıklarını belirten Uzunkaya, "Bu yapılan art arda operasyonlar belki de darbenin öne alınmasını deşifre oldular korkusu ile öne çıktığını düşünüyorum. O gece valilikte kriz masası oluşturarak askeri birliklerin çevresine çıkışı kapatacak şekilde fiziki önlemler aldık. Vatandaşlarımız, belediyede karayolları, köy hizmetleri, belediyelerin iş makinaları, otobüsleri ve yolları kapattı. En kritik olanı da İzmir Çiğli askeri üssünden Cumhurbaşkanımızın bulunduğu Marmaris'teki otele yönelik planlanan operasyondu. Helikopterleri takip ederken hangi amaçla nereye gittiklerini tespite çalışıyorduk. O sıralarda da ben o helikopterlerin Cumhurbaşkanımız'ın bulunduğu Marmaris'e gidebileceğini söyledim. Adnan Menderes havaalanında gerekli tedbirleri planlamıştık. Daha sonra helikopterlerin kalkış istikametinden anladık ki Marmaris'e gidiyorlar" dedi.

Savaşa gider gibi

Cumhurbaşkanı'na suikast timi yola çıkmadan önce özel harekat timini Marmaris'e gönderdiklerini de söyleyen Uzunkaya, "Gece 00.00'dan sonra helikopterlerin Marmaris'e intikal alanıyla bizim gönderdiğimiz timin iniş alanı aynı saate denk geldi. 53 bin 500 mermiyle teçhiz edilmiş olan 40 civarındaki birliğe arkadaşlarımız müdahale etti. Bu süreçte biri Marmaris kadrosundan diğeri koruma ekibinden olmak üzere 2 polisimiz şehit edildi. Hainlerden ise 1 yüzbaşı yaralandı. O helikopter İzmir'e dönünce o haini gözaltına aldık. Diğer bölgedeki iki helikopter dönüş yapamayıp arazide kaldı. Uzun süre arazide yapılan çalışmalarda hepsi menfezlerde fare gibi yakalandı" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'u unutmamalı unuttutmamalıyız"

Celal Uzunkaya, "15 Temmuzu unutmamalı, unutturmamalıyız. Her zaman aynı hassasiyeti göstermek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız" dedi.

"Bizden gibi davrandılar"

Çiğli Hava üssünden kalkan suikast timinin başarılı olması halinde Hasan Hüseyin Demirarslan isimli Hava Korgenerali'nin hava kuvvetleri komutanı olacağını söyleyen Uzunkaya, "Darbe başarılı olmayınca bizden gibi davransa da yutturamadı. Aynı gece Cumhurbaşkanımızın yaveri Ali Yazıcı da hava üssündeydi. Şunu anlıyoruz ki, İzmir Çiğli Hava üssü 15 Temmuz'un önemli operasyonel ayaklarından biriydi. Çok önemli bir rolü vardı" diye konuştu.

540 bin FETÖ'cüye işlem yapıldı

Bugüne kadarki operasyonlarda 250 bin civarı FETÖ üyesinin yakalandığını söyleyen Uzunkaya, "Türkiye'de toplam 540 bin şahıs hakkında işlem yapıldı. Bugün itibarıyla Türkiye'de 29 bin 600 civarı FETÖ tutuklusu bulunuyor. Elimizde devam eden 300 bin civarı kişisel veri bulunuyor. Çalışmalarımızı derinleştiriyoruz. Örgütü deşifre edip onların arkasındaki örgüt mensuplarını adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Teşkilatımız da son derce dik ve kararlıdır. 35 bine yakın emniyet personeli hakkında işlem yapıldı, teşkilattan uzaklaştırıldı" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
  1. Ordu
  2. İzmir
  3. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
  4. 15 temmuz

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