O gece kederden içmiş! Darbenin şerefine kadeh kaldıran CHP’li Gürkan’ın davası Edirne’de başladı

Duruşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gürkan'ın bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri izlendi. Duruşmada videodaki sözlerine ilişkin savunma yapan Gürkan "Hain kalkışmayı dünya canlı izledi. Benim hayat ve siyasi görüşüm bu kişileri savunmaya yönelik olamaz. Bu yapının düzenlediği organizasyonlara katılmadım dolayısıyla suçu ve suçluyu övme gibi bir eylemde bulunmam mümkün değildir. İçkiyi sadece keyiften değil, kederden de içersiniz" dedi. Duruşma, sanık müdafine savunmasını sunması için zaman verilmesi gerekçesiyle ertelendi.