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Medya O gazeteciler şirazeyi sonradan mı kaydırdılar?
Medya

O gazeteciler şirazeyi sonradan mı kaydırdılar?

Fatih Selek, merkez medyada çalışıp daha sonra en uç noktaya kadar kayan gazeteci ve televizyoncuların hakarete varan söylemlerini masaya yatırdı. O isimleri tek tek saydığı yazısında, "Bunlar merkez medyadayken de mi böyleydi, yoksa şirazeyi sonradan mı kaydırdılar? Ve rezillikler kuyruk acısının yansıması mıdır?" sorusunu soran Selek, "Ne meslek etiği bıraktılar ne edep sınırı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 10:39:00 -
O gazeteciler şirazeyi sonradan mı kaydırdılar?

Fatih Selek, merkez medyada çalışıp daha sonra en uç noktaya kadar kayan gazeteci ve televizyoncuların hakarete varan söylemlerini masaya yatırdı. O isimleri tek tek saydığı yazısında, "Bunlar merkez medyadayken de mi böyleydi, yoksa şirazeyi sonradan mı kaydırdılar? Ve rezillikler kuyruk acısının yansıması mıdır?" sorusunu soran Selek, "Ne meslek etiği bıraktılar ne edep sınırı" dedi. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Sedef Kabaş bir atv çalışanıydı...

Ayşenur Arslan, CNN Türk'te 'Medya Mahallesi'ni kritik ediyordu.

İrfan Değirmenci, Kanal D'de ana haber sunucusuydu.

Metin Uca, Star'da sabah programı yapıyordu.

Şirin Payzın ve Nevşin Mengü, CNN Türk'ün tanınmış moderatörlerindendi.

Can Ataklı, Sabah gazetesinde; Ruşen Çakır Vatan'da yazıyordu.

Mehmet Yılmaz, Aslı Aydıntaşbaş da Milliyet'in hatırlı yazarlarındandı.

Banu Güven, NTV spikeri, Mehmet Tezkan yorumcuydu.

Zafer Arapkirli, aHaber'de çalışıyordu.

Levent Gültekin "İslamcı" Gerçek Hayat dergisinde yayın yönetmeniydi.

Berna Laçin TRT’nin ve atv'nin "gedikli" programcılarındandı…

Örnekleri artırmak mümkün.

Saydıklarımın birçoğu sıradan vatandaşın 'nötr' bir gözle kulak kesilip, programlarını izlediği insanlardı.

Bugün en uç noktadalar.

Merak ediyorum: Bunlar merkez medyadayken de mi böyleydi, yoksa şirazeyi sonradan mı kaydırdılar? Ve rezillikler kuyruk acısının yansıması mıdır?

Ne meslek etiği bıraktılar ne edep sınırı...

Sedef Kabaş'ı gördünüz. Cumhurbaşkanına en galiz şekilde hakarette bulundu.

Diğeri "domuz, muhafazakârlardan daha insan" diye küfretti.

Bir başkası yakın geçmişte darbeciliğe soyundu.

Akıl alır gibi değil.

Muhalif kelimesi vaziyeti anlatmak için çok masum kalıyor."

 

 

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Yorumlar

serdar

Herkes tiynetinin gereğini yapıyor ama bazen öyle tozutuyorlar ki pes diyorsun. Fatih Altaylı denilen müptezel sahnede anadan üryan şarkı söyleyen bir şarkıcı bozuntusuna destek olacağım diye kendini paralamış, aynen şunu söylüyor. "Sahne kıyafeti olarak altında bir mayo, üzerinde bir dantel pantolon. Sosyal medya denilen bataklıkta bir saldırı. Yahu ayıptır günahtır. Açık söylemek gerekirse ne giyip ne giymediği ve hatta giydiklerinin kendisine yakışıp yakışmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Gülşen gibi giyinmek isteyen kadınlar Gülşen gibi giyinebilsinler diye çok ama çok destekliyorum." Tuh ulan senin utanmaz arlanmaz suratına. İnancı gereği başını örten kadınlara, kızlara bu giyimlerinden dolayı burada tekrar etmekten hicap duyduğum ağza alınmayacak hakaretler yap, senin gibi tiynetsizleri anadan üryan, yarı çıplak giyindiler diye var gücünle destekle. Daha alınacak çoook yolumuz var maalesef. Ortalık öyle pislik dolu ki, temizle temizle bitmiyor.
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