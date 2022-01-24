O gazeteciler şirazeyi sonradan mı kaydırdılar?

Fatih Selek, merkez medyada çalışıp daha sonra en uç noktaya kadar kayan gazeteci ve televizyoncuların hakarete varan söylemlerini masaya yatırdı. O isimleri tek tek saydığı yazısında, "Bunlar merkez medyadayken de mi böyleydi, yoksa şirazeyi sonradan mı kaydırdılar? Ve rezillikler kuyruk acısının yansıması mıdır?" sorusunu soran Selek, "Ne meslek etiği bıraktılar ne edep sınırı" dedi. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Sedef Kabaş bir atv çalışanıydı...

Ayşenur Arslan, CNN Türk'te 'Medya Mahallesi'ni kritik ediyordu.

İrfan Değirmenci, Kanal D'de ana haber sunucusuydu.

Metin Uca, Star'da sabah programı yapıyordu.

Şirin Payzın ve Nevşin Mengü, CNN Türk'ün tanınmış moderatörlerindendi.

Can Ataklı, Sabah gazetesinde; Ruşen Çakır Vatan'da yazıyordu.

Mehmet Yılmaz, Aslı Aydıntaşbaş da Milliyet'in hatırlı yazarlarındandı.

Banu Güven, NTV spikeri, Mehmet Tezkan yorumcuydu.

Zafer Arapkirli, aHaber'de çalışıyordu.

Levent Gültekin "İslamcı" Gerçek Hayat dergisinde yayın yönetmeniydi.

Berna Laçin TRT’nin ve atv'nin "gedikli" programcılarındandı…

Örnekleri artırmak mümkün.

Saydıklarımın birçoğu sıradan vatandaşın 'nötr' bir gözle kulak kesilip, programlarını izlediği insanlardı.

Bugün en uç noktadalar.

Merak ediyorum: Bunlar merkez medyadayken de mi böyleydi, yoksa şirazeyi sonradan mı kaydırdılar? Ve rezillikler kuyruk acısının yansıması mıdır?

Ne meslek etiği bıraktılar ne edep sınırı...

Sedef Kabaş'ı gördünüz. Cumhurbaşkanına en galiz şekilde hakarette bulundu.

Diğeri "domuz, muhafazakârlardan daha insan" diye küfretti.

Bir başkası yakın geçmişte darbeciliğe soyundu.

Akıl alır gibi değil.

Muhalif kelimesi vaziyeti anlatmak için çok masum kalıyor."