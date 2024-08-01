O gazeteciler Sinan Ateş ile helalleşip MHP'yi suçluyor! Dayak atanın suçu yoksa MHP'yi niye suçluyorsunuz?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in döneminde saldırıya uğrayan gazeteciler Murat İde, Yavuz Selim Demirağ, Ahmet Takan, Metin Işık ve İdris Özyol sessizliğini bozdu. Gazetecilerin çoğu dayak yedikleri Sinan Ateş'e haklarını helal ederken MHP’yi suçlayamaya devam etti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in darp açıklamalarının ardından söz konusu dönemde saldırıya uğrayan gazeteciler Murat İde, Yavuz Selim Demirağ, Ahmet Takan, Metin Işık ve İdris Özyol konuştu.

Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin o dönem 'dövdürdüğü' gazetecilerden özür dilemişti. Ateş, hepsiyle görüşüp helallik isteyeceğini söylemişti.

Söz konusu dönemde saldırıya uğrayan gazeteciler Murat İde, Yavuz Selim Demirağ, Ahmet Takan, Metin Işık ve İdris Özyol Odatv'ye konuştu.

Murat İde: Mümkün değil

Maslak'taki evinin önünde 28 Aralık 2019’da saldırıya uğrayan Murat İde, çocuklar ve Ayşe ateş için çok üzgün olduğunu belirterek, "Ayşe Hanım mesaj attı. Ben kendisini arayacağım. Ancak ben helallik konusunda diğer meslektaşlarım gibi düşünmüyorum. Sonuçta bir cinayet işlendi. Evet, çocuklar için, eşi için çok üzgünüm. Benim bu konuda Sinan Ateş'e hakkımı helal etmem diğer saldırganlara da hakkımı helal etmem anlamını taşıyor. Affetmem mümkün değil. Genel Merkez'in talimatı ile bu saldırıların gerçekleştiği söyleniyor. Çok yakınındaki koruma ekibinden birini gönderdiler. O dönem hakimlikte savcılıkta ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşmalarını sağlayan kim varsa hakkımı helal etmiyorum. Sinan Ateş'in çocuklarına ve eşine saygım sonsuz" ifadelerini kullandı.

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Önkibar: Bahçeli'yi affetmem

Ankara'da 25 Mayıs 2019’da evinin yakınlarında bir grup tarafından saldırı düzenlenen Sabahattin Önkibar Ayşe Ateş'in kendisini aradığını ve kendisinden helallik istediğini söyledi. Sinan Ateş'i şahsen tanımadığını belirten Önkibar, "Sinan Ateş'in şahsi bir kini yok bana. MHP Genel Merkezi'nden aldığı emri yerine getirdi. Sinan Ateş'e hakkımı helal ediyorum ama emri verenlere, Devlet Bahçeli'ye hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Demirağ: Benim olayımın Sinan Ateş ile ilgisi yok

Ankara'daki evinin önünde 11 Mayıs 2019’da bir grubun saldırısına uğrayan Yavuz Selim Demirağ, "Ayşe Ateş ile görüştüm. Sinan'ın döneminde talimatla gazetecilere saldırdığını söyledi. Ayşe Hanım 'Size de saldırı olduysa hakkınız helal edin.' dedi. Olaydan sonra Sinan bana ulaşarak olayla ilgisi olmadığını ve bana yönelik saldırı talimatını Dönemin MHP Ankara İl Başkanı Turgay tarafından verildiğini söylemişti. Bunu söyledim Ayşe hanıma. Benim olayımın Sinan Ateş ile ilgisi yoktu" dedi.

Takan: Hakkım helal olsun

20 Kasım 2019’da Ankara’nın Dikmen semtinde evinin önündeyken beyzbol sopasıyla darp edilen Ahmet Takan, "Benim ülkücülerle hiç bir derdim kavgam olamaz. Hakkım Ayşe Hanım'a helal olsun" diye konuştu.

Işık: Benim hakkımı kim ödeyecek

27 Kasım 2019’da Ülkü Ocakları üyesi oldukları iddia edilen bir grup tarafından saldırıya uğrayan Iğdır Haber gazetesinin sahibi Metin Işık şöyle konuştu:

"Ben helalleşmiyorum. Onlar o zaman talimat verip bir gazeteciyi 15 kişi ile darp etmeleri kabul edilemez. Aydın insanlara saldırıyorlar. Ayşe hanım hakkını arıyor mahkemelerde evet... Bizim hakkımızı kim ödeyecek."

Özyol: Saldırı Sinan Ateş'in talimatı değildi

15 Mayıs 2019’da, Antalya’da araştırmacı gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı. Antalya’da yayın yapan yerel Akdeniz’de Yeni Yüzyıl gazetesi yazarı olan Özyol, gazete binası dışında düzenlenen beyzbol sopalı saldırıyla başından ve göğsünden yaralanmıştı. Özyol, "MHP'nin gazetecilere yönelik saldırılarının arttığı dönemdi. Muratpaşa İlçe Başkanı'nın talimatı ile gerçekleştirilmişti bana yönelik saldırı. Sinan Ateş'in talimatı değildi yani. O zaman küçük cezalar aldılar. Kimse ile helalleşmem söz konusu değil." dedi.

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