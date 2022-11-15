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Gündem O gazeteci yazdı: Gerçek katilin adı teröristin kıyafetinde yazılı
Gündem

O gazeteci yazdı: Gerçek katilin adı teröristin kıyafetinde yazılı

Gazeteci Mehmet Barlas, bugünkü köşe yazısında Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının gerçek failini kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 12:12:00 -
O gazeteci yazdı: Gerçek katilin adı teröristin kıyafetinde yazılı

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'in üzerinde "New York" yazan bir kıyafetle yakalandığına dikkat çeken Mehmet Barlas, önemli tespitlerde bulundu. İşte Mehmet Barlas'ın o yazısı...

Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı "Gerçek katilin adı teröristin üstünde yazıyor" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu PKK'lı kadın şu anda gözaltında. Terörist, göğsünde "New York" yazan bir kıyafetle yakalandı.

Elbette o kıyafetten yola çıkarak terörist kadının ABD'yi işaret ettiğini söylemiyorum. Ama bazı fotoğraflar vardır ki siz istemeseniz de her şeyi anlatır. Kadın teröristin elleri kelepçeli olarak Türk bayrağı önünde verdiği görüntüde kıyafetinde New York yazması işte o fotoğraflardan biri.

Tam da bu arada hiç alışık olmadığımız bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye yaşadığı kayıplar için başsağlığı dileyen ABD'ye hitaben "Amerika'nın taziyelerini kabul etmiyoruz" dedi.

Soylu aslında "Gerçek katili biliyoruz" demek istiyor.

PKK'yı binlerce TIR silahla donatan, Kobani'yi kontrol altında tutan, YPG'nin silahlı eğitimi için (eğit-donat projesi) Pentagon'un bütçesinden milyarlarca dolar harcayan ABD, kamuoyunun gözünde bu olayın asıl failidir.

Teröristin kıyafetinde New York yazsa da yazmasa da bu gerçek değişmez.

Önemli bir detayı da gözden kaçırmayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü isim vererek ABD Başkanı Biden'ı terör örgütlerini himaye etmekle suçlamıştı.

Zaten İstiklal Caddesi'ndeki terör olayının çok karmaşık bir hazırlık döneminden sonra gerçekleştiği anlaşıldı. Terör eylemiyle ilgili gözaltında bulunan şüpheli sayısının en az 48 olduğu biliniyor.

'PKK' DEMEKTEN ÇEKİNENLER

Birkaç söz de muhalif medya için söylemek gerekiyor. HDP ve FETÖ'nün sosyal medyadaki uzantıları, PKK adını anmaktan özenle kaçınıyor. Muhalefet ve medyasının tavrı da bundan çok farklı değil. En sert açıklamalar bile "Terör kimden gelirse gelsin kınıyoruz" şeklinde. "PKK" demekten neden çekiniyorsunuz? Masanın gizli ortağı HDP'nin tepkisinden mi korkuyorsunuz?
Teröristin bombalı düzeneği nereden aldığı henüz açıklanmadı. Ancak masumları katleden bu eylem Türkiye'yi çok öfkelendirdi. PKK'ya karşı "askeri operasyon" beklentileri de yükseldi. Her terör eylemi bir mesajdır. Türkiye bu mesajlara çok alışık. Yakın zamana kadar mesajlara cevap verme refleksimiz yoktu, ama artık var. Türkiye'nin iç huzurunu, istikrarını ve yaklaşan seçimleri hedef alan bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz.

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Yorumlar

Mehmet Soylu

Terörü insanlara bela edenlere ve teröre her nevi desteği verenlere, terörle ittifak kuranlara, terör örgütlerini lanetleyemeyenlere lanet olsun.

erkan dalkilic

dünyada terörün babasi yalniz usa dir ne olduklari belli olmayan millet toplulugu zaten dünyaca kabul edilen katillerin ve canavarlarin birlesimidir dünyanin tadini kaciran vatandaslari.
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