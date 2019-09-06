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O gazete el değiştirdi! Çalışanları ortak oldu

Ekonomi alanında yayın yapan Dünya gazetesinin yeni sahibi gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ oldu. Gazetenin 40 çalışanı da tazminatlarından vazgeçerek gazeteye ortak oldu.

06 Eylül 2019 Cuma 15:31
O gazete el değiştirdi! Çalışanları ortak oldu

Türkiye'nin günlük tek ekonomi gazetesi Dünya, el değiştirdi. 38 yıl önce Nezih Demirkent'in kıdem tazminatı karşılığında aldığı Dünya için, bu kez 40 gazeteci tazminatından vazgeçti. Dünya çalışanları tazminatları ile gazeteye ortak oldu.

Tazminatlarından vazgeçip ortak oldular

Independent Türkiye’den Dündar Kale’ye konuşan gazetenin yeni sahibi Hakan Güldağ, “Benim alacağıma mahsuben bir şey yok. Arkadaşlarımız kurulan şirkete kıdem tazminatlarını sermaye olarak kattı. Çok ortaklı bir yapı olacak, bu ortakların bir kısmı da çalışanlar olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:31
  1. Hakan Güldağ
  2. dünya gazetesi

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