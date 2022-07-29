O fiyat sürpriz değil: Altın için karar zamanı!

Fed’in eylül toplantısı için 50 baz puan, sonraki toplantılar için ise 25 baz puan faiz artırım senaryolarının ağırlık kazanması ve altının yılın ikinci yarısında genellikle yükseldiğine işaret eden veriler ‘yatırımcı için karar zamanı ‘şeklinde yorumlanıyor. Resesyon korkuları ABD Dolarının yukarı yönlü hareketini sınırlandırdıkça değerli metallerin performansı artıyor. Piyasaların odağındaki Fed toplantısından dolara hız kestiren açıklamalar çıkması ons altında kısa vadeli görünümün iyileşmesini sağladı. Fed’in güçlü faiz artışlarını bir kenara bırakması ve mevsimselliğin etkisiyle altının orta vadede de kazanç sağlayabileceği belirtiliyor.

Ons altın iki haftanın en yüksek seviyesi 1.740 dolar bölgesini test etti. Fed’in faizi 75 baz puan artırdığı toplantının ardından düzenlenen toplantıda Fed Başkanı Powell’ın faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağına yönelik ifadesi dolar endeksini düşürdü. Piyasada Fed’in önümüzdeki aylara ilişkin faiz artırım beklentilerinin gerilediği izlendi. Bu da değerli metallerde bir yükselişi beraberinde getirdi.

İlk etapta 1.740 dolar seviyesi üzerini test eden ve son iki haftanın zirvesine yükselen ons altın sonrasında 1.730-1.740 bandında dalgalandı. Kısa vadede ilk olarak 1.750 dolar direnci takip edilecek. Bu direncin aşılması durumunda 1.766, 1.782, 1.788 ve 1.794 dirençleri ön plana çıkacak. Olası geri çekilmelerde ise 1.735, 1.715 ve 1.695 seviyeleri destek konumunda.

Analistler, ons altında kısa vadeli yükseliş eğilimini korurken orta vadede altın için karar zamanının yaklaştığını söylüyor.

Powell’ın konuşmasında, ‘ekonomide yumuşak iniş hedefliyoruz’ ifadesi kullanması eylül toplantısı için 50 baz puan, sonraki toplantılar için ise 25 baz puan faiz artırım senaryoları ağırlık kazandı. Hatta değerli metal danışmanlık ve işlem şirketi Heraeus, faizlerde zirve ve kesintilerin gelecek yılın başlarında olacağı tahmininde bulunuyor. Fed’in, uyguladığı politikaların ekonomik yavaşlamaya yol açması halinde muhtemelen faiz indirmeye başlayacağını belirten kuruluş, bugün öğleden sonra açıklanacak GSYH verisinin de teknik bir durgunluğa işaret edeceği görüşünde ve şöyle diyor:

Durgunluk altın için katalizör olabilir “Federal fonlama faizinin düşmeye başlamasıyla doların zayıflaması ve altın fiyatının yükselmesine neden olması muhtemel. Avrupa Merkez Bankası 11 yıl içinde ilk kez faiz artırdı ve bu da yılın ikinci yarısında doları baskı altına alabilir. Durgunluk ve zayıf dolar, altın için katalizör olabilir. Fed enflasyonla savaşmaya devam etse bile, altının hala mevsimsel etkilerden faydalanma şansı var.

Gram altın 1040 TL hedefleyebilir

Fed’in faiz artışı sonrası Powell yaptığı konuşmada faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi. Bu gelişmeler eşliğinde de gr altın 996 TL direncine yükseldi. Bu seviyenin geçilmesi ve üzeri fiyatlamada 1015 ve 1039 direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 980.25 ve 968 destek olarak izlenebilir.

3. ve 4. çeyrekte genellikle %5 yükseliyor

Altın fiyatları genellikle yaz ortasına doğru bir düşüşün ardından 3’üncü ve 4’üncü çeyreklerde toparlanma eğilimindedir. 2002'den bu yana, üçüncü çeyrekte ortalama olarak altın yüzde 5'ten fazla değer kazandı. Net spekülatif pozisyonlar alım yönünde yön değiştirirse, altın fiyatının ikinci yarı kazancı ortalamadan daha büyük olabilir.”

Ancak kuruluş şu uyarıyı da yapıyor: “Altın, 2020’nin 2. çeyreğinden bu yana güçlü bir destek olarak çalışan 1.675 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Bu hat korunursa altın fiyatı yükselebilir, ancak bu seviyenin altına gerileme olursa Mart 2020'deki en düşük seviye olan 1.450 dolara karar devam edecek satışların kapısı aralanabilir.”

Dünya-Evrim KÜÇÜK