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Gündem O firma, Türkiye'ye 20 bin TL'ye otomobil getirecek
Gündem

O firma, Türkiye'ye 20 bin TL'ye otomobil getirecek

Çinli otomotiv markası Changli, 3 kişilik tamamen elektrikli mini otomobilini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Changli J10'un Türkiye piyasasına girmesiyle birlikte fiyatının 20 bin TL civarında olacağı düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 19:26:00 -
O firma, Türkiye'ye 20 bin TL'ye otomobil getirecek

Çinli otomotiv markası Changli, 3 kişilik tamamen elektrikli mini otomobilini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

İddialara göre araç üreticisi Changli, Çin'deki en ucuz modeli olan J10'u Türkiye'ye getirecek.

Yapılan açıklamalara göre Changli J10 Türkiye pazarındaki en ucuz otomobil olacak. Böylece Changli, J10'un kullanıcı kitlesini de genişletmiş olacak.

Changli J10'un Türkiye piyasasına girmesiyle birlikte fiyatının 20 bin TL civarında olacağı düşünülüyor.

Changli J10, elektrikli bir otomobil. Saatte 35 km maksimum hıza ulaşan otomobil 3 kişilik olacak şekilde dizayn edildi.

 

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