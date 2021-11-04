O firma, çay içerek para kazanacak çalışan arıyor

Britanyalı çay şirketi Tetley, tadım ekibine katılacak iki çay meraklısı aradığını açıkladı. Başarılı adayların günde 300'e yakın farklı çayı tatmasını bekleyer şirket, seçilen kişilerin, farklı çayları tatmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderileceğini belirtti. "Bu, rüya gibi bir iş" diyen Tetley'in sözcüsü, "Çay tadımı bir güzel sanattır. Uzman sayılmak için 450 beceriye dair 10 bin saatlik eğitimin tamamlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.