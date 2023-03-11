O detaylar gözünden kaçmadı! Cübbeli’den Saadet Partisi’ne ders

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü seçim hakkında konuştu. Ünlü, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken ittifakın bir parçası olan Saadet Partisini de topa tuttu.

Ünlü, “Yahu diyorum bu beş tane partide masa mı yok sandalye mi yok? Niye bu toplantılar son zamanlarda hep Saadet Partisi’nde oluyor?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı aday ilanının da Saadet Partisi önünde yapılmasına dikkat çeken Ünlü, “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganlarının Saadet Partisi’nin önünde atılmasından rahatsızlığını dile getirdi. “Saadetsizlik ancak böyle olur” diyen Ünlü, Altılı Masayı HDP ile işbirliği yapmakla itham ettikten sonra HDP’nin PKK terör örgütüyle ilişkili olduğunu söyledi.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na ‘mücahit’ lakabının yakıştırılmasından da rahatsız olduğunu belirten Ünlü İstanbul Sözleşmesini de gündemine aldı. Sözleşmeyi geri getireceğini ilan eden CHP’ye yüklenen Ünlü bu sözleşmenin “kadınla kadının, erkekle erkeğin” ilişkisini meşrulaştıracağını vurguladı.