O denizin içine giren saniyeler içinde ölüyor!

Bilim adamları, Kızıldeniz'in dibinde nadir görülen bir 'ölüm gölü' tespit ederek büyük bir keşife imza attı. Ölüm gölüne ilişkin açıklama yapan araştırmacı Sam Purkis, "Tuzlu suya giren herhangi bir hayvan derhal hareketsiz hale getiriliyor veya öldürülüyor" dedi.

Miami Üniversitesi araştırmacıları, Akabe Körfezi'nde keşif yaparken deniz seviyesinin bir milden fazla altında bulunan tuzlu su gölleriyle karşılaştı.

Tuzlu deniz altı gölleri, Dünya üzerindeki en zorlu ortamlardan biridir ve milyonlarca yıl önce oluştuklarına inanılmaktadır.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR

Bilim insanları, daha önce Kızıldeniz'deki tuzlu su gölü mikroplarından izole edilen biyoaktif moleküllere dayanarak bunların potansiyel kanserle savaşan bileşikler de içerebileceğini söylüyor.

Yararlı özelliklerine rağmen göllerin oksijen içermemesi onları son derece tehlikeli kılmaktadır.

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GİREN ANINDA ÖLÜYOR

Araştırmacı Sam Purkis, WordsSideKick.com'a şunları söyledi:

"Tuzlu suya giren herhangi bir hayvan, anında hareketsiz bırakılır veya öldürülür."

Yırtıcı hayvanların, içeride yüzen "talihsiz yaratıklarla beslenmek" için yakınlarda gizlendiğini ekledi.

Göller aynı zamanda Dünya okyanuslarının milyonlarca yıl önce nasıl oluştuğuna dair sırlar da sunabilir.

Araştırmacı ayrıca, dünyadaki yaşamın sınırlarını anlayana kadar yabancı gezegenlerin yaşama ev sahipliği yapıp yapamayacağını belirlemek zor olacak. Purkis, aşırı ortamlarda hayatta kalan zengin bir mikrop topluluğunun keşfinin, Dünya üzerindeki yaşamın sınırlarının araştırılmasına yardımcı olabileceğini ve güneş sistemimizin başka yerlerinde ve ötesinde yaşam arayışına uygulanabileceğini söyledi.

Tuzlu su gölleri, Kızıldeniz'in kuzey cebinde, Mısır kıyılarının sadece 2,25 mil uzağında yer almaktadır.