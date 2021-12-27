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Medya O denetimlere sert tepki: Dostlar alışverişte görsün
Medya

O denetimlere sert tepki: Dostlar alışverişte görsün

Melih Altınok, "Dostlar alışverişte görsün" başlığını attığı yazısında, marketlerdeki fahiş fiyatların önüne zabıta denetimleri vasıtasıyla geçilmesinin mümkün olmadığına işaret etti. "Haberlerde üniformalarıyla alışverişte gördüğümüz yetkililer genelde, rafla kasa arasında fiyat farkını denetlemek gibi göstermelik denetimlerle meşguller" ifadesini kullanan Altınok, "Bence çözüm tüketicinin doğrudan müdahalesi. Ucuz ürüne yönelmek, satıcılara fiyatlar konusunda hatırlatmalarda bulunmak zorundayız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 14:51:00 -
O denetimlere sert tepki: Dostlar alışverişte görsün

Melih Altınok, "Dostlar alışverişte görsün" başlığını attığı yazısında, marketlerdeki fahiş fiyatların önüne zabıta denetimleri vasıtasıyla geçilmesinin mümkün olmadığına işaret etti. "Haberlerde üniformalarıyla alışverişte gördüğümüz yetkililer genelde, rafla kasa arasında fiyat farkını denetlemek gibi göstermelik denetimlerle meşguller" ifadesini kullanan Altınok, "Bence çözüm tüketicinin doğrudan müdahalesi. Ucuz ürüne yönelmek, satıcılara fiyatlar konusunda hatırlatmalarda bulunmak zorundayız" dedi. İşte, Sabah'taki o dikkat çekici yazı:

"Gözleri dolar yükselirken etiketlere misliyle yüklenenlerde.

Zira dolar düşüyor ve fiyatlar aynı.

Bu işin zabıta vasıtasıyla çözülmesi de pek mümkün görünmüyor.

Zira haberlerde üniformalarıyla alışverişte gördüğümüz yetkililer genelde, rafla kasa arasında fiyat farkını denetlemek gibi göstermelik denetimlerle meşguller.

Tabii ki kameralar eşliğinde...

Bence işlevsel ve "organik" olan çözüm tüketicinin doğrudan müdahalesi.

Ucuz ürüne yönelmek, satıcılara fiyatlar konusunda hatırlatmalarda bulunmak zorundayız.

Evet, iş yine başa düşüyor."

 

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