O dağ çileğinin yararı hakkında! Faydası ne, nelere sahip ele aldık: 100 puan alan meyve! Sağlık fışkırıyor

Ekim-ocak aylarında ılıman iklimin hüküm sürdüğü ormanlık ve makilik alanlarda doğal olarak yetişen dağ çileği, vatandaşlar tarafından toplanıp pazar tezgahlarını süslüyor.

KIRSALDA GEÇİM KAPISI

Sağlığa olan olumlu etkileri nedeniyle toplanan dağ çileği, pazarda da büyük ilgi görüyor. Kırsalda yaşayan vatandaşlara geçim kapısı olan dağ çileği, yiyene de şifa sağlıyor.

Pazarda tezgahlarda yerini alan dağ çileği, içerdiği zengin vitamin ve antioksidanlar sayesinde cilt siğilleri ve aknelerle mücadelede etkili olmanın yanı sıra, idrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı özelliklere sahip.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Dağ çileği hakkında uzmanlarca belirtilen diğer faydaları, "Sinirleri güçlendirir, bağırsak kurtlarını döker, ateşi düşürür ve antioksidan özellikleriyle gripten kansere kadar birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Aynı zamanda kan dolaşımını düzenleyerek kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur" şeklinde açıklanıyor.

Genellikle pazarlarda satılan dağ çileği, doğal bir şifa kaynağı olmasıyla birlikte lezzetiyle de dikkat çekiyor.

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Normal çileğe göre daha küçük boyutlarda olan dağ çileği, son yıllarda çok popüler olan meyvelerden biridir. Mis gibi kokusuyla yedikçe yedirten bu minik çilekler, ormanlık ve çalılık alanlarda yetişir.

Dağ Çileği Nedir?

Normal çileğe göre çok daha küçük ve pütürlü yapıda olan dağ çileği, Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak görülür. Özellikle çaylık ve fındıklık alanlarda görülen dağ çilekleri, dört mevsim yeşil kalabilen bir yapıya sahiptir. Dağ çileği bitkisinin boyu 7 metreye kadar ulaşabilir. Sulak alanlarda ve patika kenarlarında da görülebilir. Halk arasında 'yabani çilek' olarak da bilinir. Zorlu bölgelerde yetişen bu çilek, ustalıkla toplanmalıdır. Bu yüzden normal çileğe göre daha pahalıdır. Dağ çileği, Mart-Nisan gibi bahar aylarında toplanıp tezgahlarda ve köy pazarlarında satışa sunulur.

Dağ Çileğinin Faydaları Nelerdir?

Dağ çileği, C vitamini ve antioksidan bakımından zengindir.

Yaşlanma karşıtı etkisi olduğu düşünülmektedir. Kırışıklık görünümünü azaltabilir.

Cildi temizler ve daha parlak bir görünüm sunar.

Özellikle ağız içinde yaraların oluşmasına neden olan virüslere karşı ağız sağlığını korur.

Hazımsızlık ve mide ağrılarına iyi gelir.

İshale iyi geldiği ve idrar söktürücü özellikleri olduğu biliniyor.

Dağ Çileği Nasıl Yenir?

Dağ çileği, taze taze toplandıktan sonra tüketilebilir. Ek olarak reçel, marmelat gibi çileğin kullanıldığı birçok tarifte kullanılabilir. Dağ çileği, kurutularak da tüketilebilir. İsteğe göre güneşte veya fırında kurutma yöntemini kullanabilirsiniz.

Dağ çileğini, organik köy pazarlarından, büyük marketlerden ve online satış platformlarından temin edebilirsiniz.

Dağ Çileğinin Zararları Nelerdir?

Dağ çileğinin bilinen ciddi bir yan etkisi yoktur. Ancak çilek ve diğer meyvelere alerjisi olan kişilerin, hassas bünyeye sahip olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Dağ çileği, her besinde olduğu gibi ölçülü bir şekilde tüketilmelidir. Fazla tüketilmesi halinde, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Önemli not: Kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler, emziren kadınlar, alerjik bünyeye sahip olanlar, dağ çileğini tüketmeden önce doktora danışmalıdır.