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Otomotiv O da ne işe yarar demeyin! Çin'de araç için 1,400 dolar teşvik
Otomotiv

O da ne işe yarar demeyin! Çin'de araç için 1,400 dolar teşvik

Yeniakit Publisher
2024-05-02 16:03:00 -
O da ne işe yarar demeyin! Çin'de araç için 1,400 dolar teşvik

Geçen yıl 30 milyondan fazla otomotivin satıldığı Çin’den pazarın daha da hareketlenmesi için yeni bir teşvik geldi.

Çin hükümeti, 2023'te 30 milyon adedi aşan otomotiv pazarını hareketlendirmek için yeni bir tür teşvik paketi açıkladı. 'Araç takas desteği' olarak da duyurulan bu paket, yıl sonuna kadar eski araçlarını yeni araçlarla değiştiren alıcılara 10.000 yuan (1.400 dolar) kadarlık bir teşvik sunuyor.  Ülkede 8-9 bin dolara yeni otomobil satıldığı için verilen desteğin önemli bir teşvik olduğu belirtiliyor.

10 yıl yaş üstü araçları kapsıyor

Ülkede, birçok marka takaslar için ek teşvikler sunarak bu programa katılırken, söz konusu teşvikle Çin’de eski araçların hurdaya çıkarılması da amaçlanıyor. Teşvik, 10 yaşının üstündeki araçları kapsıyor.

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