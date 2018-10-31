O da itirafçı oldu! "Kaçmak için çok uğraştım ama…"

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Adnan Oktar örgütünün önemli isimlerinden Emre Kutlu Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak önemli itiraflarda bulundu. Örgütün turnike sistemi, dolandırıcılık yöntemleri, internetteki kara propaganda faaliyetleri ve İsrail ile gizli ilişkileri hakkında davanın seyrini değiştirecek itiraflarda bulunan Emre Kutlu dün gece İzmir Aliağa Cezaevi’nden tahliye edildi.

Örgütten çıkmak için çok çaba sarfettim

Emre Kutlu itiraflarında şu ifadelere yer verdi: “Kaçmak için çok uğraştım, iş yerime tehdit mesajları geldi. Ayrılsaydım ailemi ve beni sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırarak Türkiye’de yaşayamaz hale getireceklerdi. Benden önce ayrılanlara neler yaptıklarını gördüm. Örgüt şu anda cezaevinde dağılmış durumda. İsrail’den destek bekliyorlar”

Adnan Oktar’ın evinde ikamet ediyordu

Örgütte yazılımcı olarak faaliyet gösteren Emre Kutlu, Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki villasında yaşıyordu. Emre Kutlu’nun örgüt üyesi Yusuf Karabina tarafından kurulan bir insan kaynakları firmasında örgüte birçok kız kazandırdığı belirtildi. Emre Kutlu’nun itiraflarının davanın seyrini değiştireceği belirtildi.

4 kişi daha itirafçı olmak için başvurdu

Örgütün şu an cezaevinde bulunan 3 önemli isminin de itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi. Bu kişilerin örgütün yurtdışındaki lobi faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Ayrıca örgütün turnike sisteminden sorumlu imamlarından birinin de itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: yeniakit.com.tr