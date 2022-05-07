O da gemiden ayrıldı! Ali Koç, İmamoğlu'na verdi veriştirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilen Uğur Dündar'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hediye ettiği kitaplarda Fenerbahçe aleyhine hakaretamiz ifadelerin yer alması ve İmamoğlu'nun bordo-mavi kravat giymesi hakkında konuşan Koç, sert eleştiriler yöneltti.

Koç şunları söyledi:

"Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur.

Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü."