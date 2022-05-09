O da dayanamadı! Ekrem İmamoğlu'na bir darbe de Fatih Portakal'dan

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunda yanında yer alan Habertürk yazarı Nagehan Alçı sebebi ile yandaşları tarafından birer birer terk edildi.

Gökhan Özoğuz, Fazıl Say, Şahan Gökbakar ve Atilla Taş gibi isimlerin tepkisine üst perdeden cevap veren İmamoğlu, "Hepsini akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil." ifadelerini kullandı.

Ali Koç da yüklenince sinir sistemi dayanmadı!

İmamoğlu öte yandan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç tarafından da eleştirildi. Koç, şu ifadeleri kullandı:

Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur.

Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.

Ali Koç'un eleştirilerine de tahammül edemeyen İmamoğlu, Fenerbahçe Kulüp Başkanı'na Twitter hesabından karşılık verdi:

Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…

Son darbe Portakal'dan

İmamoğlu'nun tavırlarına tahammül edemeyen isimlerdeen birisi de Fatih Portakal oldu.

"Ses vermeden de durabilirsiniz. Parmak sallanmasından bıkmış insanlarız." ifadesini kullanan Portakal, "Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?" diye sordu.