O çikolata İngilizleri çıldırttı! Ülker'e çağrı yapıyorlar

İngiltere'de McVitie's hayranları, artık üretilmeyen ikonik bir çikolatanın yeniden üretilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. McVitie's markasını bünyesinde bulunduran United Biscuits, 3 Kasım 2014'te Ülker'i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding'e satılmıştı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun gazetesi, United Biscuits markası McVitie's hayranlarının artık üretilmeyen eski bir çikolatanın yeniden üretilmesi için firmaya çağrılar yaptığını yazdı.

Bu haber, McVitie's'in 20 yıl önce üretimden kaldırdığı başka bir bisküviyi yeniden üretme kararı almasının ardından müşterilerin yorumlar yapmasıyla ortaya çıktı.

Beyaz çikolatalı digestive ilk olarak 2005 yılında sınırlı sayıda üretilen bir tatlı olarak piyasaya sürülmüş, ancak hemen raflardan indirilmişti.

Şirket geçen yıl Haziran ayında geri dönüş yaptı ve müşteriler Sainsbury's, Co-op, Tesco, Asda ve Morrisons gibi marketlerden bu bisküvileri alabildi.

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Tadı İngilizleri adeta çıldırttı, çok seviyorlar, yeniden üretilmesini istiyorlar

McVitie's hayranları ise kuş üzümü, bisküvi ve sütlü çikolatayı bir araya getiren Club Fruit atıştırmalığının yeniden raflara dönmesini istiyor.

Facebook'taki Discontinued and Nostalgic Snacks and Blasts from the Past sayfasında paylaşım yapan bir kişi, ikonik barın McVitie's tarafından artık üretilmemesinin "yanlış" olduğunu söyledi.

Gönderi şimdiden 400'den fazla beğeni aldı ve barın hayranlarından yeniden piyasaya sürülmesi çağrısında bulunan yaklaşık 100 yorum geldi.

Biri şöyle dedi: "Onlar en iyisiydi! Neden üretmeyi bıraktıklarından emin değilim."

Bir başkası da şöyle dedi: "Bunlar en iyisiydi. Neden üretimini durdurduklarını bilemiyorum"

Üçüncü bir yorum: "Club Fruits'in gerçekten geri dönmesi gerekiyor."

Şirketin bu taleplere nasıl karşılık vereceği ve ürünü tekrardan raflara döndürüp döndürmeyeceği merak konusu oldu.

Yıldız Holding'e satılmıştı

McVitie's markasını da bünyesinde barındıran United Biscuits 3 Kasım 2014'te Ülker'i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding'e satılmıştı.

Ülker, bu satın almayla dünyanın üç numaralı bisküvi şirketi konumuna yükselmişti.

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