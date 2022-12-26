O CHP'li Meral Akşener için öyle bir ifade kullandı ki!

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik sert ifadeler kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin oylarındaki düşüşe bağlı olarak CHP tabanına hoş gelecek mesajlar göndermeye başladığını ifade eden Sevigen, "Anketlerdeki oy oranı düştükçe yani yüzde 13'lerde 14'lerde gezdiği iddia edilen oyların yüzde 7'lere gerilediğini gördükçe, CHP içindeki ulusalcı, Atatürkçü kesimlere sıcak gelecek adımlar atmaya çalışıyor. Bunun yeterli gelmediğini görünce de İmamoğlu üzerinden partiyi bölmeye çalışıyor" dedi.

"CHP'NİN İÇİNE NİFAK SOKMAYA ÇALIŞIYOR"

Sevigen şunları anlattı: Akşener eski günlerine hatta eski vazifesine geri döndü. Akşener, Millet İttifakı içinde karıştırıcı vazifesi görüyor. 90'lı yıllarda DYP içinde ikilik çıkarttı. 2016 referandumundan sonra MHP içinde ayrılık çıkartıp, İYİ Parti'yi kurdu. Şimdi de CHP'yi bölüyor. CHP'nin içine nifak sokmaya çalışıyor. Bizimkiler farkında değil. Milletvekili olacağız diye, belediye başkanı olacağız diye ittifakla daha fazla oy alacağız diye düşünüyorlar ama yanlış yapıyorlar. Akşener nifağı da CHP'de genel başkanının gücünü İmamoğlu üzerinden sorgulatarak yapıyor.