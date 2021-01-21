  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi O cezalar tahsil edilecek
Ekonomi

O cezalar tahsil edilecek

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü idari para cezalarına ilişkin tebliğ yayınladı. Tebliğe göre tahsil edilemeyen ve ilanla duyurulan onbinlerce liralık idari para cezaları muhataplarından tahsil edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:22:00 -
O cezalar tahsil edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki tebliğe göre İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları muhataplarına ulaşılamadığından ilanen tebliğ edildi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36. maddesi 1. fıkrasının (f) bendine göre kesilen cezaların tutarı onbinlerce lirayı buluyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın kameralardan gizlenen ziyareti
Siyaset

Erdoğan’ın kameralardan gizlenen ziyareti

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü Milli Görüş’ün önde gelen isimlerinden Nedim Urhan hocaefendiye ziyarette..
Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adım..
Hollanda'da alçaklık! Müslümanlar isyan etti
Dünya

Hollanda'da alçaklık! Müslümanlar isyan etti

Hollanda'da dijital ders içeriği üreten Logo 3000 isimli şirketin, ilkokul öğrencileri için hazırladığı bir soruda Allah ve cami bulunan gör..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay