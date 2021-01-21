O cezalar tahsil edilecek
İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü idari para cezalarına ilişkin tebliğ yayınladı. Tebliğe göre tahsil edilemeyen ve ilanla duyurulan onbinlerce liralık idari para cezaları muhataplarından tahsil edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki tebliğe göre İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları muhataplarına ulaşılamadığından ilanen tebliğ edildi.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36. maddesi 1. fıkrasının (f) bendine göre kesilen cezaların tutarı onbinlerce lirayı buluyor.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ