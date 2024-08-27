O cemaatin kaos planı dehşete düşürdü! Kalkışmaya hazırlanıyorlar

Süleymancılar (Süleymanlılar) cemaati lideri Alihan Kuriş, FETÖ’den ihraç edilen dört emniyetçiyle Türkiye’yi kaosa sürükleme planını görüştüğü ileri sürüldü. Aydınlık’ın ulaştığı bilgiye göre, 16 Ağustos Cuma günü Ümraniye’deki yurtta Kuriş’i ziyaret eden FETÖ’cü emniyetçiler, “Merak etme. Seni indirmeye çalışıyorlar. Ama biz seni destekliyoruz.” mesajı verdi.

Cemaat kaynaklarından öğrenildiğine göre, Ümraniye Gümüşsoy Sevim Kur’an Okutma Vakfı Yurdu’nda Cuma namazının ardından yapılan görüşmede eski emniyetçilerin, cemaat liderine ülke genelinde kaos planı hazırlığı yaptıklarını bildirdi.

Alihan Kuriş’e yakın ekipte yer alan kaynaklar, FETÖ’cü emniyetçilerle Kuriş arasında yapıldığı ileri sürülen görüşmeyi şöyle aktardı:

"Huzursuzluklar çıkacak"

“Alihan ağabey, Cuma namazından sonra Fetullahçılıktan ihraç edilen dört eski emniyetçiyi kabul etti. Emniyetçiler, ‘Sen hiç merak etme. Cumhurbaşkanı 3-4 yıla vefat edecek. O şu an çok sıkışmış durumda. Biz de sürekli sıkıştırıyoruz. Hem içeriden hem dışarıdan baskılar artıyor. Ekonomik sorunlar büyüyor.

“Ülke içinde sosyal mühendislik çalışması yapıyoruz. Gezi olayından çok daha büyük olaylar çıkacak. Karadeniz’de çay ve fındık üzerinden eylemler, Anadolu’da çiftçi isyanları, bütün bölgelerde büyük ayaklanmalar, huzursuzluklar çıkacak.”

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Siyaset adımından vazgeçti

Kaynaklar ayrıca, FETÖ’cü emniyetçilerin Alihan Kuriş’e şu tavsiyede bulunduğunu ileri sürdü:

“Dayını da indirmek istiyorlardı, seni de indirmek istiyorlar. Dayan, biz seni destekliyoruz. Ülkeyi şu an biz yönetiyoruz. Bu süreçte siyaseten öne çıkmalısın.”

Kuriş’in 2023 Genel Seçimlerinde CHP’den milletvekili adayı olmayı planladığı ancak Aydınlık’ın hakkındaki haberlerinin ardından adaylık düşüncesinden vazgeçtiği belirtilmişti.

Son ziyaretler

Kaynaklar, Alihan Kuriş’in son 2 ayda FETÖ’den ihraç edilen bazı isimlerle sık sık görüştüğünü de aktarmıştı.

Görüştüğümüz cemaat kaynakları, görüşmelerle ilgili şu iddiaları aktarmıştı:

“Alihan Kuriş iki aydır eski emniyetçilerle görüşüyor. Bunlar FETÖ’den ihraç edilen isimler. Bu polisleri Alihan Kuriş’le görüştüren kişi de H.B. isminde bir eski emniyet müdürü. Merkez yurda sadece polisleri değil iş insanlarını da getiriyor. Yakın bir zamanda H.B., Malatyalı bir iş insanını Alihan Kuriş’le görüştürdü. Bu şahıs, inşaat işiyle uğraşıyor. Güvenlik şirketleri de var. Holding sahibi biri. Bir dönem FETÖ’nün kasası diyebileceğimiz bir pozisyondaydı. H.B. de bunun danışmanlığını yapıyor.

“Bu iş insanı Alihan Kuriş’le görüşmesinde orada bulunan diğer cemaat yöneticilerini görünce, ‘Maşallah, herkes bizim Altunizade ekibi.’ diye tepki verdi. Altunizade ekibi dediği, FETÖ’nün eski yöneticileri, dernek başkanları vb. Yani bir dönem FETÖ yöneticisi olanlar şu an Alihan Kuriş’in en yakınındaki isimler.

“Bu Malatyalı iş insanı da bir dönem cezaevinde yattı, sonra çıktı. İş insanın güvenlik şirketi olduğu için muhtemelen Alihan Kuriş’in güvenliği konusunu konuştular. Alihan şu an cemaat içi sızıntıları araştırıyor. Son dönemde cemaat içinden dışarıya çok bilgi çıktı. Şu an Alihan’ın gündemi hem fiziki güvenlik hem de siber güvenlik.”

15 Temmuz'dan sonra emekli edildi

Alihan Kuriş’le sık sık görüştüğü iddia edilen eski emniyet müdürü H.B.’nin geçmişte bazı illerde il emniyet müdürlüğü görevini yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra emekli edildiği ortaya çıktı.

H.B.’nin darbe girişiminden sonra eski bir FETÖ imamıyla görüştüğü iddiası basına yansımıştı. Emekliliğinin ardından H.B.’nin bazı FETÖ davalarında tanıklık yapmıştı ancak hakkında herhangi bir FETÖ davasında sanık olarak yargılanmamıştı.

Cemaat yönetimi sessizliğini koruyor

Görüşme iddialarını Alihan Kuriş’in özel sekreteri Fahri Candemir ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e sorduk. Ancak gazetemiz baskıya gittiğinde herhangi bir yanıt gelmemişti.

Alihan Kuriş’e yakın isimler ve cemaat yöneticileri, önceki haberlerimiz için de kendilerine tanıdığımız yanıt haklarını kullanmamışlardı.

Yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için...

2019’da Kaynak Yayınları’nın yayınladığı Diyanet’in Gizli Tarikatlar Raporu kitabında Süleymancılar cemaatiyle ilgili “Süleymancılarla ilgili olarak, onların, birtakım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.” ifadeleri yer alıyor.

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