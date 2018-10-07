O camilerde yeniden ezan sesleri yükseliyor!

Kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine ve ilçelere taşıyan, çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristler, yaklaşık 3 yıl önce yaşamı hiçe sayan saldırılarında ibadethaneleri de hedef aldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçesinde terör saldırıları sonucu tahrip olan 151 camiden büyük bir kısmı, devletin imkanıyla onarıldı.

Onarımı ve yapımı biten camilerden 120'sinde yeniden ezan sesi yükselirken, vatandaşlar sağlanan huzurla camilerde tekrar ibadet yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

3 tarihi cami ibadete açıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birçok ev ve tarihi yapının yanı sıra zarar gören Nasuh Paşa, Fatih Paşa, Arap Şeyh, Hacı Hamit, Hasırlı, Hocaoğlu, İbrahim Bey, Kadı, Şeyh Mutahhar camilerinden İbrahim Bey, Kadı ve Şeyh Mutahhar Camisi yapılan restorasyon çalışmalarından sonra ibadete açıldı.

İlçede, teröristlerce 2 kez ateşe verilen 1516-1520 yıllarında dönemin Vali Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve kubbelerinin kurşunla kaplı olması dolayısıyla "Kurşunlu" diye de anılan, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi ve diğer 4 caminin restorasyon çalışmaları sürüyor.

"Bundan sonra inşallah ezanlarımız susmayacak"

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum tarafından telin edilen ve karşılığı bulunmayan çukur olaylarında en çok etkilenen yerlerin başında camilerin yer aldığını söyledi.

"Vatandaşlar belki de kendi evlerinin zarar görmesini bir şekilde kabul ettiler ama şehadetin ve İslam'ın sancaktarlığı olan alemin işareti olan camilerimizin ve minarelerimizin zarar görmesini bir türlü içlerine sindiremediler." diyen Fakirullah, onarımı tamamlanan ve ibadete açılan camilerden ezan seslerinin yükseldiğini belirtti.

Camiler açılınca gözyaşına hakim olamayan birçok vatandaşı gördüklerini dile getiren Fakirullah, şöyle konuştu:

"Ağladılar, camilerine sarıldılar. Bu olaylar bizi derinden etkilediği gibi vatandaşı da derinden etkilemiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle bir şey olmayacaktır, buna artık vatandaş müsaade etmeyecektir. Bundan sonra inşallah ezanlarımız da susmayacak, camilerimiz de kapanmayacak. Birliğimizin ve şahadetlerimizin temeli olan bu ezanlar inşallah ilelebet Sur'un minarelerinde, özelde Diyarbakır'da, genelde ülkemizde inşallah güzel müezzinlerimiz tarafından okunarak dalga dalga her tarafa yayılacaktır."

Teröristlerin Kurşunlu Camisi'ni "kamp" olarak kullandıklarını anımsatan Fakirullah, camide ciddi bir hasarın olduğunu, sadece caminin değil yüreklerinin de yakıldığını dile getirdi.

"Onlar aslında yapmış oldukları eylemin ne kadar ve hangi açıdan tesir edeceğini biliyorlardı. Camilerimizi ele geçirerek bizi ele geçireceklerini düşünüyorlardı, Allah'a çok şükürler olsun, Rabbim hiçbir zaman fırsat vermemiş, bundan sonra da fırsat vermeyecek." diyen Fakirullah, restorasyon çalışması süren diğer camilerin de 2020 yılının başında ibadete açılacağını bildirdi.

"3 yıl camimizden uzak kaldık"

Kadı Cami İmamı Süleyman Özdemir de çukur ve terör olaylarında son derece üzüntülü bir şekilde görevli bulunduğu camiden ayrılmak zorunda kaldığını, bu ayrılışın kendisinde büyük bir yara bıraktığını anlattı.

Özdemir, "Yaklaşık 130 kurşun darbesi almış. İç kısmına bir şey olmadığı için şükrediyoruz. Yaklaşık 3 yıl camimizden uzak kaldık. Tadilatının bitim aşamasına yaklaştığını görünce çok sevindik. Ramazan ayından itibaren burada görev yapma huzuru ve mutluluğu içerisinde cemaatimize kavuştuğumuza şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.

Caminin bulunduğu çevrede evler yıkıldığından cemaatinin çoğunun çevreden gelen esnaftan oluştuğunu aktaran Özdemir, bu nedenle eskiden yer bulmakta güçlük çeken cemaatinin şimdi olmadığını kaydetti.

Özdemir, "Eskiden öğle ve ikindi namazlarında cami dolup taşardı. Yer bulamayanlar dışarıya serdikleri seccadelerde namazını kılardı. Şimdi ise 8-10 kişiyiz. Bunun üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Allah buna sebep olanlara hakkımızı bırakmasın." dedi.

Cami cemaatinden Özcan Asana ise çukur olaylarında camilerin onarıldığını, camilerin çok güzel olduğunu söyledi.

"Camiye saldırmak da ne demek bu münafıklıktır. Burası Allah'ın evidir, buraya saldırılmaz. Bunun hesabı ahirette sorulur. Saldırıyı yapanların Allah hepsinin belasını versin, hepsini kınıyorum, lanetliyorum. Şimdi, namazımızı kılıyoruz, gayet mutluyuz. Bir sıkıntımız yok. Çocukluğumdan beri geldiğim camimize, cemaatimize, mahallemize kavuştuk." ifadelerini kullanan Asana, camileri yeniden ibadete açan yetkililere teşekkür etti.

Recep Paçal ise camide ibadet etmenin mutluluğunu dile getirerek, "Camiye kavuşma duygusunu anlatamam özellikle hocamızla buluşmamız, ibadet yapmamız ve onunla sohbetlerimiz, bunları özledik. Çocukluğum bu camide geçti, tekrar buluşmamız ayrı bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Yıkılan camilerin yerine yenileri yapılıyor

Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, terör örgütünün kent merkezi ve ilçelerde camileri "karargah" gibi kullandığını, kent merkezindeki 11 caminin yıkıldığını, 13 cami ve 3 Kur'an kursunun hasar gördüğünü hatırlattı.

Tolan, devletin başlattığı yapım ve onarım faaliyetleri kapsamında 13 cami ve 3 Kur'an kursunu tadilatını bitirerek ibadete açtıklarını, yıkılan camilerin yerine de il genelinde 45 caminin yapımının sürdüğünü bildirdi.

Terör saldırılarında teröristlerin barınma yeri olarak il genelinde 70 camiyi kullandığını anımsatan Tolan, camilerin büyük kısmının Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı yardımıyla kısa bir zamanda onarılarak faaliyete geçtiğini dile getirdi.

"Huzur içinde namazlarımızı cemaatle kılıyoruz"

Vatandaşlardan Sait Akbaş, terör saldırıları sonucunda zarar gören Geylani Camisi'nin devlet tarafından onarılarak tekrar ibadete açıldığını aktardı.

Akbaş, "Biz de huzur ve huşu içinde farz namazlarımızı cemaatle kılıyoruz. İnşallah yeni yapılan konutların bitmesiyle cami cemaatimize de kavuşacağız. Camiyi onarımda emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Silopi İlçe Müftü Vekili Mehmet Bilgin, ilçede terör saldırılarından 9 caminin zarar gördüğünü, bunların Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca onarılarak ibadete açıldığını, tamamen yıkılan 2 caminin yapımının da sürdüğünü ifade etti.

Cizre İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ise saldırılarda 14 caminin yıkıldığını, 38 cami ve 4 Kur'an kursunun zarar gördüğünü aktararak, "Zarar gören 38 camimizin tadilatlarını kısa sürede yapıp ibadete açtık. Camilerimiz ve Kur'an kurslarımızın yapılışı ve onarımını hem duyarlı vatandaşlarımız hem de Diyanet Vakfımızca karşılandı." dedi

"Daha iyi ve güzel günler bizleri bekliyor"

Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde de bir yandan zarar gören camiler onarılırken diğer taraftan da yeni camilerin yapımı devam ediyor.

Nusaybin'de Fırat, Abdulkadir Paşa ve Yenişehir mahallelerinde teröristlerin tamamen yıktığı camilerin yerine TOKİ tarafından 5 cami yaptırıldı.

Dargeçit ilçesinde de İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye ve vatandaşların da gönüllü desteğiyle hasar gören 3 cami onarıldı.

Aslına uygun restore edilen Safa, Nur ve Hacı İbrahim camileri yenilendi, zarar gören yerler onarıldı. Nusaybin İlçe Müftüsü Üsame Anlağan, devletin bütün imkanlarını kullanarak ilçeyi yeniden inşa ettiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 7 camiyi onardığını aktaran Anlağan, TOKİ'nin de çok güzel 5 cami yaptığını bildirdi. Anlağan, şöyle konuştu,

"Hem cami hem Kur'an kursu hizmetlerimizle halkımızın manevi destek ihtiyacını karşılamaya gayret gösteriyoruz. Halkla iç içeyiz, hocalarımızın moralleri iyi durumda, motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah daha iyi ve güzel günler bizleri bekliyor."