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Ekonomi O borsada dört günde 1 trilyon dolar eridi!
Ekonomi

O borsada dört günde 1 trilyon dolar eridi!

Savaş, karantina, enflasyon ve faiz endişeleriyle resesyon korkusu artarken, ABD'de Nasdaq 100 endeksindeki şirketlerde dört günlük kayıp 1 trilyon dolara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 10:14:00 -
O borsada dört günde 1 trilyon dolar eridi!

ABD'de Nasdaq borsasındaki en değerli 100 şirketin piyasa değeri, son dört işlem gününde toplamda 1 trilyon dolar azaldı ve 16,9 trilyon dolara geriledi.

Nasdaq 100 endeksinde, Apple, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri de bulunuyor.

Nasdaq 100 endeksinde yılın ilk üç ayında toplamda 6,2 trilyon dolarlık kayıp yaşandı.

Uzmanlar artan tahvil getirilerinin ve ekonomiye ilişkin endişelerin hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturduğuna, özellikle Çin'deki karantina önlemlerinin arz zincirlerini vurmasının çip hisselerini olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

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