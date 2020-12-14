O bölgeyi işaret ederek uyardılar! DAEŞ yeniden güçleniyor

Silahlı hareket ve yapıların gücünü artırdığı Afrika kıtası, "dünyada terör riskinin en yüksek olduğu kıta" olarak niteleniyor.

MepaNews'in haberine göre, Küresel risk analizi konusunda uzman bir kuruluş olarak bilinen Verisk Maplecroft tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya üzerinde "terörizm yönünden en riskli bölgeler" olarak nitelenen 10 ülkeden 7'si Afrika'da bulunuyor.

Son 3 aylık dönemde kıta genelinde "terör" bağlantılı olarak tasnif edilen saldırıların yüzde 13 artış gösterdiği rapor ediliyor. Verisk Maplecroft'un analistleri, çalışmaları sonucunda ulaştıkları bulguların, bölgede yer alan hükümetler için büyük bir endişe kaynağı olacağını kaydetti.

Analistlerden Alexandre Raymakers, özellikle Sahraaltı Afrika'da silahlı grupların faaliyetlerinin artmasını beklediklerini kaydetti.

Afrika'da riskli bölgeler ise şöyle listelendi:

Mali ve Burkina Faso

Batı Afrika'da El Kaide varlığının merkezi olan Mali, aynı zamanda Afrika'nın Afganistan'ı olarak niteleniyor. El Kaide son yıllarda Mali'nin güney komşusu Burkina Faso'da da etkin olarak faaliyet gösteriyor.

El Kaide'nin yanı sıra DAEŞ de son süreçte, özellikle Mali-Nijer ve Burkina Faso-Nijer sınırında etkin durumda.

Nijer

Nijer son süreçte DAEŞ'in etkinliğini hızla artırdığı bir bölge niteliğinde.DAEŞ Nijer'in hem batı kesiminde ve Mali sınırında, hem de güneydoğu kesimindeki Çad Gölü bölgesi yakınlarında faal durumda.

Somali

Somali, Afrika'da El Kaide'nin en köklü faaliyet merkezlerinden. El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab, Somali'de geniş bölgeleri kontrol altında tutarken, Doğu Afrika genelinde, özellikle Kenya'daki saldırılarını da artırmış durumda. DAEŞ de Somali kuzeyinde sınırlı varlık gösteriyor.

Mozambik

Gaz zengini bölgenin kuzeydoğusu son süreçte DAEŞ'in artan etkinliğine sahne oluyor. DAEŞ buradaki Cabo Delgado bölgesinde bazı yerleşimleri ele geçirmeyi başarırken, yapılanmanın gücü de artıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

DAEŞ'in gücünü artırdığı bir diğer ülke de Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Bölgenin doğu kesiminde ve Uganda sınırında varlık gösteren DAEŞ, sosyo-ekonomik koşullar paralelinde kendisine üye bulabiliyor.

Kamerun

Kamerun bölgede DAEŞ'in artan etkinliğine sahne olan bir diğer ülke. Burada Nijerya ve Çad üzerinden DAEŞ'in yayılım gösterdiği göze çarpıyor.

Tüm bu bölgelerin yanı sıra Mısır, Cezayir, Tunus, Nijerya, Libya, Fildişi Sahili gibi, Afrika kıtası genelindeki birçok ülkede silahlı grupların güç kazandığı göze çarpıyor.

Kaynak: Mepa News