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Aktüel O bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

O bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Datça için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 18:47:00 -
O bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazartesi günü Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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