O bölgeler arasında uçuş yok! İstanbul Havalimanı'nın önemi bir defa daha ortaya çıktı

Dünya, her zamankinden daha bağlantılı bir hâle geldi. Ancak bu kadar bağlantılı bir dünyada bile Doğu Asya ile Güney Amerika arasında hala direkt bir uçuş yok.

Aslında bu durumun ardında oldukça ilginç ve karmaşık sebepleri var.

İki ana sebep var: Coğrafi uzaklık ve teknolojik yetersizlik.

Coğrafi olarak bakıldığında, Güney Amerika ve Asya neredeyse dünyanın iki zıt ucunda bulunuyor. Arjantin ve Şili, Moğolistan ve Çin'in tam karşısında yer alıyor. Bu uzaklık, direkt bir uçuşun gerçekleştirilmesini oldukça zorlaştırıyor.

Doğu Asya ve Güney Amerika arasında direkt uçuşlar düzenlemeye çalışan hava yolu şirketleri, bir dizi lojistik ve mali zorlukla karşılaşıyor.

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Örneğin Singapur Havayolları'nın kullandığı Airbus A350-900 ultra uzun menzilli uçak, en fazla 15.610 km uçabiliyor ki bu da Pekin-São Paulo​ rotasında yakıt ikmali yapılması gerektiği anlamına geliyor ve maliyetleri artırıyor.

Ayrıca en kısa rota Rusya üzerinden geçiyor ve Rusya, hava sahasını kullanma ücretleri konusunda oldukça yüksek ücretler talep ediyor. Tüm bu faktörler, iki büyük şehir arasında bir uçuşun maliyetini önemli ölçüde artırıyor.

Yani şu anki teknoloji ve altyapı ile Doğu Asya ve Güney Amerika arasında direkt uçuşların gerçekleşmesi zor görünüyor. Ancak gelecekteki gelişmelerle, engellerin aşılması mümkün olabilir.

Şimdilik bu iki kıta arasında seyahat etmek isteyenler, birkaç aktarma yaparak ve biraz daha fazla zaman harcayarak hedeflerine ulaşabiliyor.

Kaynak: Webtekno