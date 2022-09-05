O bölgedeki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı
Meksika’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası ülke genelinde yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye ulaştı.
Guerrero eyaletinin büyük kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sel, su baskınları ve toprak kaymalarına neden oldu. Eyaletin başkenti Acapulco’da meydana gelen selde, araçlar sel sularında sürüklendi.
Eyaletin kırsal kesimlerinde 3 ayrı noktada toprak kayması meydana gelirken bazı yollar ulaşıma kapandı.
Eyaletteki Xaltianguis kasabasında, sel sularına kapılan bir araçta 50 yaşlarındaki biri kadın diğeri erkek 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Huamuchito kasabasında ise bir duvarın yağış nedeniyle devrilmesi sonucu altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Guerrero eyaletindeki son can kayıplarının ardından ülke genelinde son aylarda meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye ulaştı.
Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Guerrero eyaleti açıklarında Büyük Okyanus’ta oluşan yeni tropikal durumun yoğun yağışlar ve sert rüzgârlarla birlikte başta Guerrero, Michoacan ve Colima eyaletlerinde etkili olacağı bildirildi. (İLKHA)