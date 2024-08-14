O bölgede yerin altı çil çil ham altın kaynıyor! Toplam rezervi duyan küçük dilini yutacak!

Türkiye'nin altı altın kaynıyor! Mevcut rezervin üzerine yeni bir keşif daha geldi. Totalde bahsedilen rakamı duyanlar ise küçük dilini yuttu.

Türkiye'ye bir müjdeli haber daha veren Koza Altın, Kaşköy ve Himmetdede projeleriyle birlikte 11 ton altın üretimi hedeflediklerini duyurdu. ÇED süreci 13 Ağustos 2024 itibarıyla resmi olarak başlatıldı.

Koza Altın Kayseri-Nevşehir bölgesinde hayata geçireceği yeni projelerle birlikte 11 ton altın üretimini hedefliyor. Bu kapsamda, Kaşköy’de yaklaşık 2,6 milyon ton altın cevheri çıkarılması ve Kayseri'deki Himmetdede işletmesine yeni bir ünite eklenerek zenginleştirme işleminin yapılması planlanıyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI VERECEK

Şirket, bu projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini 13 Ağustos 2024 tarihinde resmi olarak başlattı.

Kaşköy açık ocak cevher üretimi ile elde edilecek altın cevheri, Himmetdede'deki zenginleştirme tesisinde işlenerek altına dönüştürülecek. Proje tamamlandığında, Koza Altın'ın üretim kapasitesi önemli ölçüde artacak ve ülke ekonomisine kayda değer bir katkı sağlayacak.

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Öte yandan projenin hayat bulması Koza Altın’ın üretim gücünü ve sektördeki konumunu güçlendirmesine olanak verecek.