O bölgede oturanlar yaşadı... Fiyatlar resmen tavan yaptı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlanma aşamasına geldi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak.

Köprü ev fiyatlarını uçurdu

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak. Son tabliye montajının yapılacağı Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını adeta uçurdu.

İlçelerdeki fiyatlar

Köprüye yakın noktalardaki ilçelerde en düşük konut fiyatı 275 bin lira olarak belirlendi.

İlçelerdeki ev fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

- Ayvacık: 658 bin 696 TL

- Bayramiç: 274 bin 120 TL

- Biga: 284 bin 200 TL

- Bozcaada: 1 milyon 987 bin 920 TL

- Eceabat: 448 bin 890 TL

- Ezine: 517 bin 440 TL

- Gelibolu: 362 bin 40 TL

- Lapseki: 380 bin 875 TL

- Merkez: 427 bin 680 TL

- Çan: 278 bin 740 TL