O bölgede hava kirliliği nedeniyle eğitime 2 gün ara

İran devlet televizyonunun haberine göre, hava kirliliği nedeniyle Elborz eyaletinin tüm okulları ile Tahran eyaletinin Firuzkoh ve Demavend şehirleri dışındaki bölgelerinde bulunan okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime iki gün ara verildi.

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, İran Meteoroloji Kurumu Ulusal Hava Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi Başkanı Sadık Ziyayiyan, Tahran ve Elborz eyaletlerindeki hava kirliliğinin pazartesiye kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Ziyayiyan, Tahran ve Kerec şehirlerinde hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız seviyelere ulaştığını belirterek, hava kirliliğinin en çok sabah saatlerinde oluştuğunu, akşam saatlerinde rüzgar beklediklerini belirtti.