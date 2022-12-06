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Dünya O bölgede bir havaalanına daha drone saldırısı yapıldı!
Dünya

O bölgede bir havaalanına daha drone saldırısı yapıldı!

Ukrayna sınırındaki Kursk Bölgesi'nde düzenlenen bir baskının ardından bir yakıt tankı alev aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 17:46:00 -
O bölgede bir havaalanına daha drone saldırısı yapıldı!

Rusya'nın güneybatı bölgesinin valisine göre Kursk kentindeki bir havaalanı insansız hava aracı saldırısında hedef alındı. Saldırı, dün gerçekleşen Ryazan ve Saratov Bölgelerindeki iki üssün benzer silahlarla hedef alınmasından bir gün sonra yapıldı.

Kursk Ukrayna'ya yakın, ancak Ryazan ve Saratov Rusya'nın daha iç kesimlerinde yer alıyor; Ryazan ve Saratov sınırdan yaklaşık 700 km uzaklıkta bulunuyor.

"Bir insansız hava aracı saldırısı sonucunda Kursk havaalanı bölgesinde bir petrol depolama tankı alev aldı. Yangın lokalize edilmeye çalışılıyor. Tüm acil durum kurumları olay yerinde," diyen Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt Salı sabahı yerel saatle 07:20 sularında bir Telegram gönderisinde bulundu.

Vali tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre dün, alçak irtifada uçan bir dizi "Sovyet yapımı" jet insansız hava aracı Ryazan Bölgesi'ndeki Dyagilevo havaalanında ve Saratov Bölgesi'ndeki Engels havaalanında uzun menzilli stratejik havacılık varlıklarını hedef aldı.

İnsansız araçların hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip düşürüldüğünü belirten ordu, enkazın havaalanlarına isabet ettiğini ve iki uçağa "hafif" hasar verdiğini kaydetti. Üç asker "ölümcül şekilde" yaralanırken, dört asker de tedavi için askeri hastanelere kaldırıldı.

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