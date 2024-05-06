  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç'a şok sözler: Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun?

Türkiye'de yeni bir parti daha kuruluyor! İsmini duyurdular

Dinsizliklerini ifşa ettiler! Salih Müslim'in eşinden hadsiz sözler: Öcalan peygamberlerin peygamberidir!

'Zina' suç sayılmazsa bunun önüne geçilemeyecek! Vicdanınız kurusun

NASA ve Boeing Starliner'in yeni projesi 'pes' dedirtti! Uzay aracı ile ilk insanlı uçuş için tarih verildi

Kassam Tugaylarından İsrail'e 'Rajum' şoku

Allah şoförlere sabır versin! Alkolik kadının takside yaptıklarına inanamayacaksınız

Siyonist destekçisi ABD'den şaşırtan İsrail kararı! Sevkiyatları durdurdular

İstanbul'da heyecanlandıran doğal gaz müjdesi gedl!

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki başıboş köpek sayısı! Dehşete düşüren rakam açıklandı
Yerel O bölge Mayıs ayında beyaza büründü
Yerel

O bölge Mayıs ayında beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2024-05-06 10:00:00 -

Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerine mayıs ayında kar yağması, köyleri ve yaylaları beyaza bürüdü.

Bayburt kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayında yağan kar ise yüksek rakımlı yerlerde yaşayan vatandaşların şaşırmasına neden oldu.

Havaların istenilen düzeyde ısınmadığı Bayburt'ta yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Dumlu, Üzengili gibi yüksek rakımlı köylerde, yaylalarda aralıklı olarak kar yağışı devam ediyor.

Dumlu köyü sakinlerinden Mehmet Bozo isimli vatandaş, yaylaya kar yağdığını, eski karların erimeden yeniden karın yağdığını belirterek, "Burası Dumlu köyünün yaylası. Daha eski karlar erimeden, üzerine yenisi eklendi. Mayıs ayındayız, maşallah yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor" dedi.

Üzengili köy muhtarı İrfan Karaaslan köyde lapa lapa kar yağışının devam ettiğini çektiğini videoyla duyurarak, "Beşinci ayda kar yağıyor. Şu an Bayburt'un Üzengili köyündeyiz, böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Maşallah barekallah kar çok güzel, tatlı tatlı yağıyor. Kar tuttu gibi. Biz köyde bulunan bir Hasan Bayram isimli abimizin balkonundayız, kar yağışını izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Hasan Bayram ise 2 gün önce köyde baharın yaşandığını, şimdi kış mevsiminin geri geldiğini belirterek, "Köyümüzde 2 gün önce bahar vardı, ağaçlar tomurcuklar açmıştı, görüntüler muhteşemdi. Şimdi ise kar yağıyor, muhteşem bir güzelliğe şahit oluyoruz. Buradan herkese selam olsun" şeklinde konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yoğun kar yağışı ağaç devirdi!
Yoğun kar yağışı ağaç devirdi!

Aktüel

Yoğun kar yağışı ağaç devirdi!

Bolu Dağı'nda kar yağışı
Bolu Dağı'nda kar yağışı

Yaşam

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı
Ardahan'da kar yağışı

Yaşam

Ardahan'da kar yağışı

Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı
Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı

Yerel

Ağrı'da Mart sonunda kar yağışı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23