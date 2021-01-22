  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi O belediyemiz patlayıcı alacak
Ekonomi

O belediyemiz patlayıcı alacak

Bir il belediyemiz ihaleyle muhtelif tip ve miktarlarda 7 kalem patlayıcı madde ve kapsül alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 13:22:00 -
O belediyemiz patlayıcı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sinop Belediyesi muhtelif tip ve miktarlarda patlayıcı madde ve kapsül alımı yapacak. Tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı ve ihalenin Sinop İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu (Fatih Cad.Gelincik Mah.No.16) SİNOP’deki ihale 15.02.2021 tarihinde yapılacağı ilan edildi.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan askerlik kararı
Dünya

Yunanistan'dan askerlik kararı

Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunanistan'da kara kuvvetleri için 9 ay olan zorunlu askerlik süresinin 1 yıla çıktığını bildirdi...
Joe Biden'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren imza
Dünya

Joe Biden'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren imza

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınıyla ilgili kritik açıklamalarda bulunurken, bir dizi kararname imzaladı. Kararnamelerden ..
Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın
Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, gizlilik sözleşmesi kararı sonarsı tepkilerin odağındaki WhatsApp'a ilişkin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay