O belediyemiz patlayıcı alacak
Bir il belediyemiz ihaleyle muhtelif tip ve miktarlarda 7 kalem patlayıcı madde ve kapsül alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sinop Belediyesi muhtelif tip ve miktarlarda patlayıcı madde ve kapsül alımı yapacak. Tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı ve ihalenin Sinop İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu (Fatih Cad.Gelincik Mah.No.16) SİNOP’deki ihale 15.02.2021 tarihinde yapılacağı ilan edildi.
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