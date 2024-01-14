O belediye çalışanlarına yüzde 80 zam Yaptı

Mehmet Güngördü/Gaziantep

Elbeyli Belediyesi, 2024 yılı toplu sözleşmeleri kapsamında kadrolu işçilerine yönelik önemli bir adım attı ve bu işçilere yüzde 80 zam uygulandı.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek,bu adım fedakarca gece gündüz demeden çalışan işçilere hak ettikleri değerin verilmesi anlamına geliyor.

Şimşek, toplu iş sözleşmesinin yüzde 80 artışla yenilendiğini belirterek, işçilere yapılan bu zamın hak ettikleri bir ödül olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı, işçilerin kışın soğukta ve yazın sıcakta fedakarca çalıştığını vurgulayarak, bu çabanın karşılığının verilmesi gerektiğine dikkat çekti.



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Ayrıca, Şimşek, artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılara rağmen belediyenin tüm işçilerinin yanında olduklarını belirtti. Bu adım, Elbeyli Belediyesi'nin çalışanlarına karşı duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, ekonomik zorluklara rağmen işçilerin refahını artırmaya yönelik bir çaba olarak değerlendiriliyor.

Elbeyli Belediyesi'nin 2024 toplu iş sözleşmesi, işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve onlara daha adil bir ücret sağlamayı amaçlıyor

Bu adım, belediyenin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi ve işçilerin yaşam standartlarını artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.