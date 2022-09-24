O beklenen mesajı sonunda verdi! Heh şöyle, yola gel bakalım Mansur Yavaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda önüne çıkan bariyerleri teker teker temizlediğine işaret eden Fuat Uğur, Mansur Yavaş’ın Twitter hesabından yaptığı bomba paylaşıma dikkat çekti. Yavaş'ın paylaşımı üzerine pek çok kişinin “Tamam oldu bu iş, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı” dediğini belirten Uğur, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önündeki bariyerleri teker teker temizliyor.

İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı dâhil, partisinin başına geçtiğinden bu yana katıldığı tüm seçimleri kaybeden ve öyle anlaşılıyor ki iyice hırs yapan Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyu araştırma şirketlerinin de gazıyla ilk kez bu kadar seçim kazanmaya yakın olduğunu hissetti. Altılı Masa’daki büyük ortağı Meral Akşener’in kanca attığı iki belediye başkanından ilkini (Ekrem İmamoğlu) ekarte ettikten sonra ikincisini de başarmış görünüyor. Aşağıda Mansur Yavaş’ın Twitter hesabından yaptığı bu paylaşım üzerine pek çok kişi “Tamam oldu bu iş, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı” dedi.

Ben böyle bir açıklamayı bekliyordum.

Bu köşeyi okuyanlar, Mansur Yavaş ile ilgili tüm gelişmeleri doğrudan ve kaynağından öğrendiği için hemen anlayacaklardır ne demek istediğimi. Anlamayanlara da aşağıda linki olan geçen haftaki yazımı(*) okumalarını öneriyorum.

Çünkü o yazımda Kemal Bey'e çok yakın bir isim ile Mansur Yavaş’ın eski ülküdaşlarından oluşan ağabeyler takımının geçen pazar günü dar bir toplantı yapıp kendisine “ADAY OLMA” mesajını ileteceklerini söylemiştim. Üstelik o mesajda “Aday olmayacağını ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyeceğini” deklare etmesi de kendisine tavsiye edilmişti. Bu toplantıyı yapanlar aslında Mansur Bey'in kadim dostları. Onun üzülmesini ve zarar görmesini istemediklerinin altını defaatle çizdiler.

O YAZIDA ANLATMADIKLARIMDA ŞİMDİ SIRA

Evet, Meral Akşener ve Mansur Yavaş, iş adamı Halil Bilici’nin Gölbaşı’ndaki villasında, yanlarındaki iki kişiyle daha bir araya gelmişlerdi. Yaklaşık iki buçuk saat sürmüştü o görüşme. Meral Hanım bastırdıkça bastırmış, tüm ikna yollarını denemişti. Aldığım bilgilere göre Mansur Yavaş’ın kafası hayli karışmış ama yine de en sonunda HAYIR, OLMAZ demişti. Aslında böyle bir gaz karşısında kim olsa aklı çelinir diyor bu görüşmeyi ikinci elden duyanlar.Fakat Mansur Bey yine de HAYIR cevabı verince Meral Hanım üzülmüş ama pes etmeyip ertesi hafta, Yavaş’ın kıramayacağı, İyi Parti’deki eski ülkücü bir ağır abinin yanından aramıştı. Mansur bey artık bu görüşmeden sonra adaylık fikrine doğru meyleder gibi olmuştu.

İşte 20 Eylül 2022 tarihli yazımda yer aldığı üzere, Mansur Yavaş’a “Neden aday olmaması gerektiğinin sebeplerini gerekçeleriyle anlatmak üzere” o toplantı yapılmıştı.

Şimdi Mansur Yavaş’ın dünkü Twitter paylaşımındaki sözlerine bir bakalım. Ne diyor Kemal Bey'le çektirdiği fotoğrafının altında:

“Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım.”

Mesaj alınmış görünüyor şekle bakıldığında. Bunun üzerine dün acil olarak abilere ulaşıp bu Twitter paylaşımını değerlendirmelerini almak istedim. Gelen cevabı aynen yazıyorum:

“Gayret var, istek yok. Daha net olmalı.”

Tam da aklımdan geçeni söylediler çünkü ben de bir İHTİYAT PAYI bırakıyorum.

Sebepleri var:

1-Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu yanlılarının gazını almak için böyle bir laf etmiş olabilir. Diyelim ki Mansur Yavaş’ın adaylığı açıklandı. Ondan sonra bile kolaylıkla bu sözlerini TEVİL EDEBİLİR ve “Aynı cümleyi Kemal Bey için bugün de söylerim” diyebilir. Yani her yöne sündürülebilir bir laf.

2-Kemal Kılıçdaroğlu Koç Burcu olarak saflığın zirvesinde olan beni bile her zaman şüphelendiren bir siyasi figür. Neden? Çünkü bir dediği diğerini tutmayan, kolayca yalan söyleyebilen, şeffafmış gibi gözükmesine rağmen çok karanlık bir yanı olan bir siyasetçiden söz ediyoruz. Bu yüzden de hep heybesinde turpun büyüğü olduğuna dair bir izlenim bırakıyor insanda.

Neyse 15 gün sonra ABD’ye gidecek. Bir gitsin gelsin de bakalım. Patron ne demiş anlarız.

O vakit görürüz heybeden güller mi çıkacak yoksa bir tavşan mı?"