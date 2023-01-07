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Dünya O başbakandan net çıkış: Laikliği, komünizmi ve LGBT'yi tanımayacağız
Dünya

O başbakandan net çıkış: Laikliği, komünizmi ve LGBT'yi tanımayacağız

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, seküler devlet tanımını kabul etmeyeceklerini ve komünist ideolojiden uzak bir hükümet olacaklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 18:39:00 -
O başbakandan net çıkış: Laikliği, komünizmi ve LGBT'yi tanımayacağız

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, hükümeti döneminde laik devlet kavramını ve komünist ideolojiyi tanımayacaklarını söyledi.

Enver, katıldığı bir televizyon programında, ülkedeki bazı siyasi isimlerin kendisinin başbakan olduğu süre boyunca İslam'ın yıkılarak, sekülerizmin ve komünizmin hakim olacağı ve eşcinsellerin (LGBT) tanınacağı yönünde ifadelerine karşılık söylenenlerin bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve yönetimi altında bunların gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

75 yaşındaki Umut İttifakı (PH) lideri Enver İbrahim, Kasım 2022'de Malezya'nın Başbakanı olmuştu.
Uzun yıllar muhalefette kalan İbrahim çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmış ve hapis cezaları almıştı.

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