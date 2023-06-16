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Yaşam O barajda doluluk yüzde yüze ulaştı
Yaşam

O barajda doluluk yüzde yüze ulaştı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 08:31:00 - 2023-06-16 08:43:20
O barajda doluluk yüzde yüze ulaştı

Erzincan’da yapımı tamamlanan Turnaçayırı Barajı’nda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yapımı tamamlanan Turnaçayırı Barajında doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan Turnaçayırı Barajında yağan yağmurlarla birlikte su doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını kaydetti.

Yavuz, “Erzincan’ımızın 149 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturup, yıllık 19.3 milyon metre küp içme suyu teminini sağlayacak olan Turnaçayırı Barajı 49 milyon 700 bin metre küp su depolama seviyesine yani yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.” dedi.

 
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