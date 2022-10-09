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Ekonomi O bankanın müşterilerinin borçları bir gecede iki katına çıkmıştı! Flaş gelişme az önce duyuruldu
Ekonomi

O bankanın müşterilerinin borçları bir gecede iki katına çıkmıştı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Akbank, kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklıkların giderildiğini ve müşterilerin kredi kartlarının limit sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 13:17:00 -
O bankanın müşterilerinin borçları bir gecede iki katına çıkmıştı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Akbank, kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklıkların giderildiğini ve müşterilerin kredi kartlarının limit sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Akbank, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına ilişkin üçüncü kez açıklamada bulundu.

Bankanın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı özür dileriz." denildi.

Banka, dün gün içerisinde konuya ilişkin iki kez açıklama yapmış, ikinci açıklamada, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

 

 

 

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