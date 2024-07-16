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Dünya O bankada parası olanlar yandı! Büyük banka iflas etti, herkes akın akın ATM'lere koştu
Dünya

O bankada parası olanlar yandı! Büyük banka iflas etti, herkes akın akın ATM'lere koştu

Yeniakit Publisher
2024-07-16 09:51:00 - 2024-07-16 09:57:11
O bankada parası olanlar yandı! Büyük banka iflas etti, herkes akın akın ATM'lere koştu

dev banka iflas etti, herkes paniğe kapıldı. O bankada parası olanlar ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Philadelphia merkezli Republic First Bank iflasını ilan ettiğini duyurdu. Küresel ekonomik kriz, bankacılık sektörünü de derinden sarsmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde artan ekonomik zorluklar, Republic First Bank'ın iflas etmesine neden oldu. 

ATM'LERDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU 

İflas haberi duyulur duyulmaz, Republic First Bank müşterileri paralarını çekebilmek için bankanın ATM'lerine akın etti. ATM’lerde uzun kuyruklar oluştu ve kısa sürede paralar tükendi.

VARLIKLARIN SATIŞI VE ANLAŞMA

Philadelphia merkezli bankanın iflasının ardından, tüm varlıklarının Fulton Bank'a satılacağı açıklandı. Fulton Bank ve Republic First Bank arasında yapılan anlaşma ile varlık devri gerçekleşecek. Republic First Bank'ın iflasının maliyetinin yaklaşık 667 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. (TR Haber)

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