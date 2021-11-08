  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aman CHP'li SiHA Sezgin izlemesin: İşte gururlandıran görüntüler!

Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

Özel hayatınız batsın! Eşini pazarlayan adamın videosu ilçe sakinlerini ayağa kaldırdı!

Başkan Erdoğan, küfürbaz Türkkan’ın hakaret ettiği o şehit ailesini telefonla aradı: Gerekeni yapacağız!

Sevilay Yılman utanmadı! Lütfü Türkkan'ı güzelledi

Eşcinsel destekçisini Barolar Birliği Başkanı yapacaklar!

Asia Times'tan bomba iddia: Türkiye ve Rusya Güney Kafkasya’da kapışacak

Sette ölümlü kazada suçlu kim? Trump'tan dikkat çeken iddia

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Siyonist İsrail yakıt girişini kısıtladı! Filistinliler karanlığa gömüldü
Gündem O bankacı ortalığı karıştırdı! İki dev banka karşı karşıya
Gündem

O bankacı ortalığı karıştırdı! İki dev banka karşı karşıya

Bir bankanın üst düzey yöneticisinin, dev holdinglere ait bin 706 firmanın kredi bilgilerini alıp rakip bankaya geçtiği ortaya çıktı. Ticari casusluk davası iki dev bankayı karşı karşıya getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 11:17:00 -
O bankacı ortalığı karıştırdı! İki dev banka karşı karşıya

Bir bankanın üst düzey yöneticisinin, dev holdinglere ait bin 706 firmanın kredi bilgilerini alıp rakip bankaya geçtiği ortaya çıktı. Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre iki bankayı karşı karşıya getiren olay 2018'de yaşandı. Ünlü bir bankanın ‘kurumsal bankacılık pazarlama yöneticisi’ olarak çalışan E.K.D, 5 Şubat 2018 tarihinde bankadan istifasını verdi. Nisan ayında, rakip bankaya benzer bir pozisyonda çalışmaya başladı. İddiaya göre, banka, kendi içerisinde yaptığı rutin incelemelerde müşteri bilgilerini içeren üç adet dosyanın çıktısının alındığını tespit etti. Bankanın teftiş kurulu müfettişlerinin tespitlerine göre üç adet çıktıyı alan isim rakip bankaya giden E.K.D.’ydi. Bu çıktılar arasında, bankaya ilişkin bilgiler ve çok sayıda müşteri bilgilerini içeren veriler yer alıyordu.

Çıktı alınan ilk dosyanın, ‘Contemporary İstanbul davetli listesi- Kurumsal 2016’ isimli dosya olduğu saptandı. Dosyanın içeriğinde 3-6 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen etkinliğe banka tarafından davet edilen 100 üst düzey firma yöneticisinin iletişim bilgileri bulunuyordu.

668 müşterinin ithalat bilgilerini almış

‘Dış Ticaret- Kasım 2017’ başlıklı çıktı alındığı tespit edilen ikinci dosyada ise bankanın sekiz şubesinin 2016 ve 2017 yıllarına ait toplam ithalat hacimleri ile bu şubelerin kredili olarak çalıştığı 667 müşterinin 2016-2017 yıllarına ait ithalat hacim bilgileri yer alıyordu.

Bir diğer çıktı alınan ‘Kurumsal Şube Kredili Müşteri’ isimli dosyada ise sekiz şubenin kredili olarak çalıştığı, üç dev holdingin de arasında bulunduğu 404 gruba ait 1706 firmanın 2004-2018 yılları arasındaki tüm kredi tekliflerine ait bilgilerin yer alıyordu. Bu dosyanın ayrıntılarında, kredi tekliflerinde grupların ve grup firmaların kredi limit ve risk bilgilerinin, türlerinin, izleme kayıtlarının, takip hesaplarına ait bilgilerin, haciz kayıtlarının ve karşılıksız çek bilgileri bulunuyordu.

Üç yıla kadar hapsi istendi

Mağdur banka şikayetçi olunca E.K.D. hakkında İstanbul başsavcılığı tarafından hakkında 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet etmek suçundan dava açıldı. Banka ve müşterilere ait sırları açıkladığı iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapsi istendi. E.K.D.’nin bankada görev yaptığı sırada, görevi nedeniyle öğrendiği banka ve müşteri sırrı niteliğinde bilgileri içeren dosyaların çıktısını alarak banka dışına çıkardığı vurgulandı. E.K.D. ifadesinde suçlamaları reddetti.

Beraat istinaftan düştü

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda E.K.D. beraat etti. Mağdur banka, dosyayı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dosya üzerinde yapılan incelemede mağdur bankayı haklı bularak, eksik yargılama yapıldığı gerekçesiyle E.K..D.’nin cezalandırılması talebiyle dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Dosyanın, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar ele alınması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran destekli örgütten Başika üssümüze saldırı
Gündem

İran destekli örgütten Başika üssümüze saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Musul'un 20 km kuzey doğusundaki Başika'daki üssüne 7 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırıyı İran deste..
Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor
Gündem

Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; ..
Türkiye'den İtalya rekoru!
Ekonomi

Türkiye'den İtalya rekoru!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay