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Avrupa O Avrupa şehrinde hırsızlık oranları bir yılda yüzde 29 arttı!
Avrupa

O Avrupa şehrinde hırsızlık oranları bir yılda yüzde 29 arttı!

Fransa’nın başkenti Paris’te yılın ilk dokuz ayı dikkate alındığında bir önceki yılın aynı dönemine oranla hırsızlık oranı yüzde 29 arttı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 16:05:00 -
O Avrupa şehrinde hırsızlık oranları bir yılda yüzde 29 arttı!

Fransız medyası başkentte her gün ortalama 30’a yakın hırsızlık vakasının polis kayıtlarına geçtiğini yazdı.

Paris’te yılın ilk 9 ayında 8 binin üzerinde hırsızlık vakası polise rapor edilirken, bu bir önceki yıla oranla yüzde 29 oranında bir artışa denk geliyor.

Paris’in “şık” mahallelerinden 15. bölge ilk 9 ayda kayda geçen 961 hırsızlıkla, evi soyulanların en fazla mağdur olduğu bölgelerin başında geliyor. 18 bölge 777, 16. bölge ise 675 hırsızlık vakası ile ilk üç sırada yer alıyor.

Yılın ilk dokuz ayı içinde 646 hırsızlık vakasının kayda geçtiği 19. bölge, yüzde 89 artışla bu suçun en hızla arttığı mahalle olarak öne çıkıyor.

Paris Emniyet Müdürlüğü’nden Bernard Bobrowska, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, başkentin her türden hırsız, suç çetesi ile Avrupa’nın doğusundan gelen refakatsiz çocuklar için bir anlamda cazibe merkezi olduğunu bildirdi.

Bu arada Le Parisien, Balkan ülkeleriyle birlikte, Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika ve Güney Amerika kökenlilerin hırsızlıktan sabıkası olanlar arasında ilk sırada olduğunu aktardı.

Kaynak: Euronews

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