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Medya O anlar saniye saniye kaydedildi! Sinan Akçıl kazaya neden oldu
Medya

O anlar saniye saniye kaydedildi! Sinan Akçıl kazaya neden oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-27 16:04:00 -

Şarkıcı Sinan Akçıl, konser vermek için gittiği İzmir'de karşıdan karşıya geçmek isterken kazaya neden oldu. Akçıl, gelen eleştirinin ardından açıklama yaparak "Kazaya ben sebep olmadım. Kaza yapan kardeşimizle buluşup gerekeni yapacağız" dedi.

Sanatçı Sinan Akçıl, konser vermek için İzmir'e gitti.

Konser öncesi İzmir sokaklarında turlayan Akçıl, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Akçıl, o esnada bir hayranına doğru yöneldi.

Sinan Akçıl akan trafikte yola atladı: Kazaya neden oldu

Ünlü sanatçı, daha sonra yaya geçidi ve trafik ışığının bulunmadığı yerden karşıdan karşıya geçmek için yola çıktı.

Akan trafikte yola atlayan Akçıl'ın önünde durduğu araba, o esnada fren yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arkadan gelen bir araç ise Akçıl'a yol vermek için duran otomobile çarptı.

O anlarda Sinan Akçıl hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışırken kazaya uğrayan aracın şoförü sinirlenerek araçtan indi.

Aracın şoförü saldırmaya çalıştı: Abi o ünlü ünlü...

Aracından inen sürücü, şarkıcının üzerine yürümeye çalışırken çevredekiler araya girdi.

O anları kayda alan genç kızların ise Akçıl'a sinirlenen sürücüye, 'Ağabey o ünlü ünlü' dediği duyuldu.

Yaşananların ardından Akçıl, 'kazayı umursamadığı' gerekçesiyle sosyal medyada tepki çekti.

"Kamyon şoförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim, 'Ağabey ben seni seviyorum' dedi"

Ünlü sanatçı da gelen eleştirilere sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak cevap verdi.

Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç tam geri zekalı 'umursamadı kazayı' demiş. Gördüm, duydum. Kazaya ben sebep olmadım. Kız öğrenci yurdu 'Sinan lütfen yanımıza gel' diye çok bağırdığı için onları kırmamak için yanlarına uğradım. Yürüdüğüm yer konser alanı, yani orası konser alan. Kamyon şoförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim, 'Ağabey ben seni seviyorum' dedi. Ben de gereken neyse yapalım dedim. Yarın ofiste buluşulacak. Mükemmel bir konserdi, teşekkürler İzmir'im. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım kralı gelse ki gelmiştir."

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