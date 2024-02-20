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Yaşam O anlar kaydedildi! Çöken yola kamyonet düştü
Yaşam

O anlar kaydedildi! Çöken yola kamyonet düştü

Yeniakit Publisher
2024-02-20 14:15:00 -

Hatay'da şiddetli yağış sebebiyle çöken yola kamyonet düştü.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle çöken yola bir kamyonet düştü.

Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası yolda çökme oluştu. Bu sırada seyir halinde olan Ford marka kamyonet çöken yolun içerisine düştü. Kaza dolayısıyla olay da yaralanan olmazken, çukura düşen araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

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