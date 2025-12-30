  • İSTANBUL
Yaşam O anlar kameraya yansıdı! Buzun üstünde dans etti, sonu böyle oldu
Yaşam

O anlar kameraya yansıdı! Buzun üstünde dans etti, sonu böyle oldu

DHA
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muş’ta donan gölette yaşananlar izleyenleri hem şaşırttı hem de endişelendirdi. O anlar ie cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muş’ta soğuk havanın etkisiyle park içindeki göletin yüzeyi buzla kaplandı.Yeşilyurt Mahallesi’nde, yüzeyi donan parkın göletinde yürüyen kişi, bir taraftan da dans etmeye başladı. Bir süre gölette yürüyen kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü. Beline kadar suya giren kişinin yaşadıklarını arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

