O anlar kameraya yansıdı! Buzun üstünde dans etti, sonu böyle oldu
Muş’ta donan gölette yaşananlar izleyenleri hem şaşırttı hem de endişelendirdi. O anlar ie cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muş’ta soğuk havanın etkisiyle park içindeki göletin yüzeyi buzla kaplandı.Yeşilyurt Mahallesi’nde, yüzeyi donan parkın göletinde yürüyen kişi, bir taraftan da dans etmeye başladı. Bir süre gölette yürüyen kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü. Beline kadar suya giren kişinin yaşadıklarını arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.