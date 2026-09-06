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Yaşam O anlar kameraya böyle yansıdı! Tilki bu kez tavuk değil hurma peşinde
Yaşam

O anlar kameraya böyle yansıdı! Tilki bu kez tavuk değil hurma peşinde

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Bilecik’te bir tarla sahibi bahçesinde yere düşen Trabzon hurmalarını yiyen tilkiyle karşılaştı. Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde tilkinin meyveyi iştahla yemesi dikkat çekti.

Bilecik merkeze bağlı Küplü köyünde ilginç bir görüntü kaydedildi. Bahçesinde bakım yapan Mehmet Bozbay, yere düşen Trabzon hurmalarını yiyen tilkiyi fark ederek o anları cep telefonuyla görüntüledi.

 

Yere düşen Trabzon hurmasını keyifle yiyen tilkiyi görüntüleyen Bozbay, "Bu hayvanı da otçul" yaptık diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı.

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