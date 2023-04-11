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Yaşam O anlar kameralara yansıdı! Pide almaya gitti 400 bin lirasından oldu
Yaşam

O anlar kameralara yansıdı! Pide almaya gitti 400 bin lirasından oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-11 11:57:00 -

Anahtarı kontakta bırakarak pide almaya gitti, 400 bin liralık aracından oldu.

Bursa'da ramazan pidesi almak için aracının anahtarını kontak üzerinde bırakarak fırına giden araç sahibi geri geldiğinde aracını bıraktığı yerde bulamadı. Şüpheli şahsın, hafif ticari aracı çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. iftar saatine az bir süre kala ramazan pidesi almak için bir fırının önüne gitti. Pideyi hemen alarak geleceğini düşünen Ö.E., aracı çalışır durumda bıraktı. Ö.E. pide aldıktan sonra geri geldiğinde aracını bıraktığı yerinde göremeyerek hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra şüphelinin eşkalini belirleyen Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalınan hafif ticari aracın şehir kamera geçişlerini incelerken; aracın Hamitler Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Hemen aracın bulunduğu bölgeye giden Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri ile aracı çalan şüpheliler arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası araç çamura saplanmış halde bulundu. Araç içindeki K.S., (24) Ö.K. (22) ve M.U. (26) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aracı çalan K.S. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yardım eden diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 3 şüphelinin de farklı olaylardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

Taraflı

Vay cahil adam vay. İnsan büyüklerini örnek alır. Dün görmedin mi fırına pide almaya nasıl gidileceğini? Reisi örnek alman lazım be adam. Sen de öyle gitsen araban çalınmazdı.
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